Jeux pour le plaisir des yeux

On prend un détour dans les merveilles de la nature cette semaine en abordant des jeux qui nous plongent dans le règne animal ou dans les œuvres monumentales de l’homme.

Nous vous proposons trois jeux à la fois fort jolis et fort divertissants qui vont rejoindre toute la famille.

Kitara

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

10 ans +

40 minutes

47,99 $

Chaque joueur est à la tête d’un royaume indépendant avec comme rêve de faire renaître l’Empire Kitara qui a jadis apporté paix et prospérité dans la région. Mais, évidemment, les autres royaumes caressent eux aussi le même rêve.

Dans une boîte relativement petite se trouve un jeu plutôt costaud dans le sens où l’on retrouve beaucoup de beau matériel et deux plateaux différents pour s’adapter au nombre de joueurs.

Chaque joueur va constituer son royaume au fil des tours en y ajoutant une carte qui va lui permettre d’ajouter des membres à son armée en plus d’élargir sa capacité de recrutement et d’accroître son rayon de déplacement.

Photo courtoisie

C’est donc au bout du compte un jeu de conquête et de majorité plutôt simple dont les règles se maîtrisent assez rapidement.

Vous devrez surtout être adroit en ajoutant de nouveaux membres à votre empire afin que ceux-ci vous permettent de maximiser chaque ronde de conquête parce que c’est principalement de cette façon que vous allez amasser des points.

On se casse aussi parfois la tête pendant un petit moment afin d’effectuer les déplacements les plus efficaces possible histoire, là aussi, d’amasser plus de points et de faire le plus de dommages possible chez les ennemis.

Il y a un côté affrontement peu agressif qui va plaire aux joueurs qui aiment une plus grande interaction sur le plateau.

C’est une belle façon d’habituer les plus jeunes aux jeux de conquête puisqu’il s’apprend aisément.

Beez

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

8 ans +

30-45 minutes

54,99 $

On fait une incursion dans le monde secret des abeilles, où il faudra butiner de fleur en fleur afin de récolter du nectar qui vous permettra ensuite de produire des gouttes de miel, ce qui donnera des points en fin de partie.

Commençons d’abord par dire que chaque joueur a son propre plateau rayon de miel et son abeille qui ira butiner dans un pré composé de tuiles hexagonales représentant des fleurs de diverses couleurs.

À son tour, le joueur va devoir déplacer son abeille et c’est ici que réside une bonne partie du défi du jeu. Chaque abeille se trouve sur un socle hexagonal sur lequel on retrouve des valeurs numérales sur chaque côté allant de 1 à 5 et le hic, c’est que l’abeille ne peut se déplacer vers l’avant.

Le joueur va donc établir son plan de vol en fonction des cinq autres côtés, placer le nez de l’abeille dans la direction qu’il a choisie et effectuer son déplacement.

Photo courtoisie

Une fois sur sa case d’arrivée, le joueur pourra récupérer des marqueurs nectar, colorés selon la fleur, et c’est à partir de ceux-ci que les points vont s’accumuler.

En effet, le jeu comporte des cartes objectifs, dont trois sont communs. Chaque joueur aura aussi deux objectifs secrets. Mais ce n’est pas tout, le rayon de miel est divisé par rangées qui correspondent aux chiffres des déplacements inscrits sur les abeilles et chaque marqueur nectar devra être posé dans une case qui correspond à la distance du déplacement effectué. Il faut donc bien calculer, sinon on manquera de certains déplacements, ou du moins on ne pourra récolter le fruit de ces déplacements.

Il y a également un élément de course puisque le jeu se termine dès qu’un joueur a récolté douze pions de nectar.

Il s’agit d’un beau jeu un peu contemplatif, mais aussi très calculatoire qui s’apprend lui aussi facilement par les adultes ou les enfants.

Rapa Nui

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

10 ans +

45 minutes

74,99 $

Vous êtes un chef de clan de l’île de Rapa Nui, le nom polynésien de l’Île de Pâques, et vous allez participer à l’érection de Moäi, ces statues énigmatiques qui ont fait la renommée de l’île du Pacifique Sud.

Le jeu propose un très grand plateau illustré par l’excellent Miguel Coimbra. On dispose aussi de très belles figurines en résine représentant les fameux Moaï en trois formats différents, de même que leurs coiffes.

Chaque tour de jeu se divise en trois étapes, toutes représentées par des icônes sur le plateau.

Les joueurs vont d’abord placer leurs pions villageois pour qu’ils deviennent sculpteurs ou transporteurs. L’idée ici est de sculpter des Moaï pour ensuite les transporter de la carrière jusqu’à une case disponible. Pour ce faire, le joueur devra profiter d’un réseau de transporteurs en passant par ses terrains ou ceux des autres joueurs, qui récolteront une ressource au passage. D’ailleurs, selon la taille du Moaï taillé, le joueur qui le construit pourra récolter des ressources sur la case où il est situé.

Photo courtoisie

Ces ressources pourront ensuite être utilisées pour obtenir des tuiles offrandes, la source de points du jeu.

Pour avoir le privilège de récolter une offrande, il faudra fabriquer des coiffes (Pukao), une action gratuite, et les transporter de la même façon que les statues.

Il y a donc un élément semi-coopératif au jeu et une bonne dose de planification afin d’optimiser chacune de ses actions dans un tour de jeu.

Il s’agit d’un plaisir pour l’œil, mais aussi pour l’esprit. C’est une fois de plus un jeu qui s’adresse à toute la famille et qui s’apprécie plus le nombre de joueurs est élevé.