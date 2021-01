La première tempête de neige de l’année va balayer la province

D’importantes accumulations de neige, allant de 15 à 50 centimètres selon les régions du Québec, sont attendues à partir de samedi matin pour la première tempête de l’année.

• À lire aussi: Des difficultés routières à prévoir cette fin de semaine

«L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles et la visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte», a ainsi prévu Environnement Canada dans ses avertissements en vigueur dans plusieurs régions.

Jusqu’à 20 centimètres de neige et des rafales de 40 km/h sont à prévoir d’ici dimanche matin dans la région de Montréal.

Les opérations de déneigement commenceront alors dès le début des précipitations samedi dans les villes de Montréal, Longueuil et Laval.

Plusieurs places de stationnements ont ainsi été mises à disposition pour libérer les rues lors du chargement de la neige dans les secteurs de Montréal-Nord et de Longueuil.

Les citoyens montréalais pourront suivre l’avancée de ces opérations dans leur secteur sur l’application INFO-Neige MTL.

Dans la région de la Capitale-Nationale, près de 25 centimètres de neige sont attendus pendant la fin de semaine, avec un risque de poudrerie causée par des vents soufflant jusqu’à 80 km/h par endroits.

Mais le plus fort de la tempête sera ressenti sur la Côte-Nord dans la nuit de samedi à dimanche, alors les accumulations de neige pourront atteindre 50 centimètres dans le secteur de Sept-Îles. Des niveaux d’eau plus élevés et de grosses vagues seront également à surveiller près de la côte dimanche.

Environnement Canada recommande d’ailleurs de retarder tout déplacement non essentiel dans la région jusqu’à l’amélioration des conditions.

Entre 15 et 40 centimètres de neige sont à prévoir dans les autres régions du Québec, avec des risques de poudrerie à Charlevoix et en Gaspésie.

Les températures seront comprises entre zéro degré et un maximum de –4 dans la province.