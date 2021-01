Le scénario ne convenait pas

Un scénario qu’on préfère engloutir dans la filière 13 au plus vite.

David Quinn, l’entraîneur des Rangers de New York, n’a pas évité l’autoroute. Il a foncé à vive allure avec explications teintées d’une grande sévérité.

« On a joué comme cet été face aux Hurricanes de la Caroline. On a cherché à tricher contre un rival constamment aux aguets. »

« Nous avons pris des raccourcis, mais, dans cette ligue, c’est courir à sa propre perte en agissant ainsi. »

En résumé, les Rangers ont été pitoyables à tous les niveaux. Leur gardien, Igor Shesterkin, a été malmené, dès les premiers instants du match, par une équipe bien préparée et déterminée, celle des Islanders, une formation qui n’a pas mis de temps à creuser l’écart que convoite toute formation.

Pourtant, on s’attendait à un scénario conçu pour donner aux jeunes joueurs de l’organisation, particulièrement Alexis Lafrenière, l’opportunité de faire une impressionnante première audition.

L’ex-joueur de l’Oceanic de Rimouski n’a pas à rougir de cette première prestation dans la Ligue nationale. Dans les circonstances, il n’a pas déçu, loin de là. Par moments, il a démontré de la rapidité, de la créativité... mais les joueurs vedettes des Rangers ne semblaient pas avoir le goût de livrer une compétition féroce à l’équipe de Barry Trotz.

Artemi Panarin est demeuré à l’arrière-scène. En aucun moment, il n’a menacé les Islanders pendant que son vis-à-vis chez les Islanders, Mathew Barzal, étalait son talent, son dynamisme et sa créativité.

Aucun moment d’inquiétude pour Semyon Varlamov quand les Rangers déployaient leur attaque.

Une soirée plutôt calme pour Chris Kreider, Ryan Strome et Kaapo Kakko, un joueur de deuxième saison sur qui on fonde beaucoup d’espoir.

Lafrenière n’avait rien à se reprocher à l’issue du match. Son entraîneur l’a même utilisé en quelques occasions avec Panarin et Strome. Il a passé quelques minutes en supériorité numérique.

Mais comment pouvez-vous sortir du peloton quand votre équipe écope de huit pénalités en raison d’un manque d’intensité ? Aurait-on souhaité une prestation plus productive ?

Assurément.

Sauf que le scénario ne convenait pas à une soirée de première. Heureusement, le jeune homme a tout de même gardé la tête haute et a démontré qu’il avait l’étoffe pour connaître une excellente première saison.

Mais quand on débarque dans une ligue aussi puissante, où la parité est de plus en plus évidente, on a besoin d’un p’tit coup de pouce de la part des vétérans, des joueurs d’impact de l’organisation.

Ça n’a pas été le cas.

Tortorella va trop loin

John Tortorella se retrouve dans une position délicate. Il dirige une équipe qui ne parvient pas à éviter l’exode des joueurs d’impact. En d’autres mots, la consigne maintenant est : tu demeures en transit à Columbus et tu te prépares à quitter la ville au plus vite.

Pierre-Luc Dubois a expliqué à ses coéquipiers pourquoi il avait pris cette décision. Ça prend du courage pour agir ainsi. Mais il tenait à s’expliquer. A-t-il fait l’unanimité ? Non.

Tortorella est le premier à remettre en question l’attitude de son jeune joueur. « Il a été honnête dans sa démarche auprès de ses coéquipiers, mais j’aurais souhaité qu’il soit plus clair au sujet de sa demande. »

Tortorella est le pilote de l’équipe et non le dg. Qu’il réagisse de la sorte me laisse croire qu’il est l’une des raisons expliquant la décision de Dubois de quitter les Blue Jackets. Et l’entraîneur ne se gêne pas pour clamer haut et fort que son joueur a demandé à quitter les lieux.

Jarmo Kekalainen, le directeur général des Blue Jackets, devra résoudre ce problème dans les plus brefs délais. C’est vrai qu’il est vulnérable à la table des négociations. Dubois veut partir, donc les directeurs généraux s’intéressant au dossier ont beau jeu.

Kekalainen n’est cependant pas du genre à baisser les bras. Il est coriace sauf qu’il a fait chou blanc jusqu’ici dans la gestion de son entreprise. Et voilà que surgit un dossier particulier, celui de Dubois qui sera une distraction, et le premier à créer cette situation est Tortorella lui-même, en allant sur la place publique et en claironnant que son joueur étoile n’est plus intéressé à jouer à Columbus.

Je suis persuadé que Kekalainen s’est chargé d’inviter son entraîneur à plus de discrétion et surtout à se concentrer sur les succès de l’équipe. Et Pat Brisson, l’agent de Dubois, n’a sûrement pas mis trop de temps à rejoindre Kekalainen pour lui faire savoir que son groupe acceptait difficilement le comportement de l’entraîneur.

Évidemment, comme Marc Bergevin le confirmait récemment sur le plateau de JiC à TVA Sports, le Canadien a manifesté un intérêt pour obtenir les services de Dubois, Kekalainen va inclure trois noms sur sa liste des discussions : Jesperi Kotkaniemi, Alexander Romanov et Nick Suzuki.

Je doute fort que Bergevin s’éternisera dans les négociations avec son homologue des Blue Jackets s’il insiste sur les noms de Romanov et de Suzuki.

Du pareil au même

On a développé pendant les années 1980 une culture bien particulière dans l’organisation des Oilers d’Edmonton. Sous la direction de Glen Sather et avec Wayne Gretzky et Mark Messier comme joueurs d’influence, les Oilers n’avaient qu’une façon de gagner des matchs.

En marquant des buts. Beaucoup de buts. Plus de 400 par saison.

La défense ? Grant Fuhr était là avec Kevin Lowe comme associé. Et Paul Coffey ? C’était l’attaque, au diable la défense. Or, cette culture est demeurée bien ancrée dans l’organisation. Au cours des dernières années, les Oilers ont pu confier à un joueur exceptionnel, un surdoué, les guides de l’organisation, et Connor McDavid avec comme partenaire, Leon Draisaitl, respecte la tradition. Sauf que les résultats ne sont pas aussi reluisants, bien au contraire.

Le problème, les Oilers ont négligé la défense. Résultat : à cinq contre cinq, malgré la présence des deux meilleurs pointeurs de la Ligue nationale, les Oilers ont présenté la troisième pire fiche du circuit, derrière les Red Wings de Detroit et les Sharks de San Jose.

Si le Canadien évite le banc des pénalités, s’il présente un bon plan de match pour limiter les actions de McDavid et de Draisaitl, il appréciera sans aucun doute son séjour dans cette ville de l’Alberta.