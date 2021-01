L'entraîneur québécois Sylvain Bruneau positif à la COVID-19; des joueurs en quarantaine

L'entraîneur québécois Sylvain Bruneau, qui fait notamment équipe avec la joueuse de tennis Bianca Andreescu, a été déclaré positif à la COVID-19, causant bien malgré lui une fâcheuse situation.

«Je suis profondément déçu d'annoncer que j'ai été déclaré positif à la COVID-19 depuis mon arrivée ici à Melbourne, a-t-il annoncé, dans une déclaration transmise aux médias. J'ai suivi tous les protocoles et les procédures, incluant un test négatif 72 heures avant le vol. Je me sentais parfaitement bien quand je suis monté à bord de l’avion.»

Bruneau dit n'avoir aucune idée de la façon dont il aurait pu contracter le virus, possiblement à Abou Dhabi.

«Je suis extrêmement triste et désolé des conséquences encourues pour les autres personnes sur mon vol, a-t-il ajouté. Le reste de mon équipe est négatif.»

Jusqu’à preuve du contraire, plus d’une quarantaine de joueurs et de joueuses, dont Andreescu, pourraient être privés d’entraînement au cours des deux prochaines semaines à Melbourne. Plus de 20 athlètes se trouvaient sur le même vol que Bruneau. Un autre vol qui transportait une vingtaine de joueurs, en provenance de Los Angeles cette fois, aurait aussi présenté deux cas positifs.