Les 65 ans et plus, les grands gagnants de la PCU

Financièrement parlant, qui a le plus profité de la généreuse Prestation canadienne d’urgence (PCU) que Justin Trudeau a lancée au début de la pandémie du coronavirus ?

Après analyse du nombre de prestataires de la PCU par tranche d’âge de la population active, ce sont finalement les travailleurs les plus vieux, à savoir les 65 ans et plus, qui arrivent en tête.

Au Québec, ils sont au nombre de 120 500 à avoir encaissé l’alléchante prestation de 500 $ par semaine au cours de la période allant de la mi-mars à la fin du mois de septembre dernier. Ces bénéficiaires représentent 68,5 % de l’ensemble des travailleurs de 65 ans et plus.

Les travailleurs actifs dans cette tranche d’âge ont gagné un revenu médian d’environ 250 $ par semaine en 2019, soit en salaires, traitements, commissions ou revenus nets de travail autonome.

C’est donc dire que nos travailleurs de 65 ans et plus ont pu profiter d’une PCU (500 $/semaine) qui s’est avérée deux fois supérieure à leur revenu médian !

Et la PCU fut encore plus « payante » pour les 65 ans et plus qui ont gagné un faible revenu d’emploi ou de travail autonome aussi bas que 5000 $ en 2019 (soit l’équivalent de 96 $/semaine) pour être admissible à une PCU de 500 $ la semaine !

LES JEUNES

Qui retrouvons-nous au deuxième rang des plus grands bénéficiaires de la PCU au Québec ?

Des six tranches d’âge évaluées, ce sont les plus jeunes travailleurs, c’est-à-dire les 15 à 24 ans, qui trônent au second rang.

Près de 6 travailleurs sur 10 chez les 15 à 24 ans (58,8 %) ont demandé et reçu la PCU pendant un bout de temps.

Se retrouver bénéficiaire de la PCU fut également très bénéfique pour nos plus jeunes travailleurs victimes de la COVID-19.

Pourquoi je dis cela ? Parce que le salaire hebdomadaire médian des employés âgés de 15 à 24 ans qui travaillent varie de 216 $ (pour le temps partiel) à 384 $ (pour le temps plein).

Ça ne prend pas la tête à Papineau (aucune référence à Justin Trudeau, le député de la circonscription de Papineau) pour comprendre à sa face même qu’il était plus « payant » pour les 15 à 24 ans de « rester » sur la PCU à 500 $ par semaine au lieu de revenir sur le marché du travail pour y gagner un revenu allant de 216 $ à 384 $.

Si nombre d’entreprises et de commerces avaient de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre lors de la reprise des activités à partir de juin dernier, il faut pointer du doigt la généreuse PCU.

En additionnant les bénéficiaires des deux tranches d’âge qui ont largement profité de la PCU par rapport à leurs revenus habituels de travail, ils représentent 23,7 % de l’ensemble des 2 millions de prestataires québécois de la PCU.

Remarquez que le Québec ne fait pas exception.

UN PROBLÈME PANCANADIEN

Dans l’ensemble du pays, les plus « vieux » et les plus « jeunes » bénéficiaires de la PCU totalisent la même proportion ou presque (23,5 %) qu’au Québec.

Selon les données compilées par le gouvernement fédéral, il y a 488 120 bénéficiaires de « 65 ans et plus » qui ont encaissé la PCU et 1,6 million de bénéficiaires de « moins de 25 ans ».

Ainsi, la PCU offerte par le gouvernement Trudeau a permis à un travailleur sur quatre admissibles à la PCU de gagner au bout du compte un revenu supérieur à ce qu’il gagne normalement.

Cette inacceptable « générosité » est due aux critères d’admissibilité à la PCU.

L’ADMISSIBILITÉ

Je rappelle qu’il suffisait d’être âgé d’au moins 15 ans, d’avoir cessé de travailler en raison de la COVID‐19 et d’avoir gagné un revenu d’emploi ou de travail indépendant d’au moins 5000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédant la date de la demande, pour être admissible à la Prestation canadienne d’urgence.

Les bénéficiaires pouvaient recevoir 500 $ par semaine, pendant au maximum 28 semaines. Pour un revenu total de 14 000 $. Et, de surcroît, pour chaque période de 4 semaines de PCU (soit 2000 $ au total), les bénéficiaires pouvaient gagner jusqu’à 1000 $ de revenus d’emploi ou de travail indépendant combinés sans être pénalisés quant à leur PCU.

On conviendra que cette générosité fédérale (offrir une PCU supérieure à votre salaire) n’a aucun bon sens. Car, est-il besoin de le rappeler, c’est l’ensemble des contribuables canadiens qui va devoir payer la facture de la généreuse PCU.

Une facture totale qui s’élève à 81,6 milliards $, dont 18,5 milliards pour les deux millions de prestataires québécois de la PCU.

BÉNÉFICIAIRES DE LA PCU

Au Québec Tranche d’âge Nombre Bénéficiaires / population active Salaire médian $ / semaine

15-24 ans

359 440 58,8 % 216 à 384 65 ans et + 120 500 68,5 % 250 25-34 ans 448 190 45,6 % 800

55-64 ans 349 800 44,4 % 879 35-44 ans 398 400 38,0 % 1050 45-54 ans 349 800 37,5 % 1100