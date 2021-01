Pacers: Caris LeVert à l’arrêt en raison d’une masse sur un rein

Caris LeVert vient tout juste d’être acquis par les Pacers de l’Indiana, mais un examen de routine a révélé une petite masse sur le rein gauche du joueur de 26 ans, a annoncé l’équipe samedi.

Après ce test d’imagerie par résonnance magnétique (IRM), les Pacers ont annoncé que LeVert allait devoir s’absenter indéfiniment pour subir des tests et déterminer si un traitement est nécessaire.

«De la part de ma famille et moi, nous voulons remercier les Pacers de l’Indiana pour leur soutien et leurs conseils. Nous les remercions pour leur professionnalisme exemplaire lors du processus médical et j’ai hâte de me joindre à cette équipe et de faire partie de cette grande organisation le plus tôt possible», a mentionné LeVert par communiqué.

Ce dernier a été impliqué dans la super transaction qui a envoyé James Harden aux Nets de Brooklyn plus tôt cette semaine.

LeVert a été repêché en 2016 par les Pacers, mais il n’a jamais joué de match avec le club, effectuant plutôt ses débuts avec les Nets. Cette saison, il montre une moyenne de 18,5 points, 6 passes et 4,3 rebonds par match en 12 rencontres avec Brooklyn.