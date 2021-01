Panthers: un 867e match consécutif pour Keith Yandle?

Le gardien Sergei Bobrovsky ne sera pas du match d’ouverture des Panthers de la Floride, mais le défenseur Keith Yandle pourrait finalement y être et prolonger sa séquence de 866 matchs joués consécutifs, la plus longue pour un joueur actif dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’entraîneur-chef Joel Quenneville avait indiqué, vendredi, que Yandle n’affronterait probablement pas les Blackhawks de Chicago dimanche au BB&T Center de Sunrise. Son discours a changé samedi, après le dernier entraînement des Panthers avant le début de leur saison. En effet, Yandle a joint le groupe de match en deuxième moitié de séance et s’est exercé intensément sur les unités spéciales.

«On a porté attention à notre attaque à cinq tout au long du camp, a dit Quenneville dans une entrevue rapportée par LNH.com. Yandle n’avait pas vraiment eu son tour sur l’attaque massive et on l’a mis là aujourd’hui... Je pense qu’il a fait un bon travail. C’est comme si c’était une attaque à cinq complètement différente. On verra comment ça va d’ici le match de demain [dimanche].»

Le défenseur de 34 ans n’a pas manqué une seule partie depuis le 22 mars 2009, alors qu’il portait l’uniforme des Coyotes de l’Arizona. Il s’agit de la quatrième plus longue séquence de matchs dans l’histoire de la LNH après celles de Doug Jarvis (964), Garry Unger (914) et Steve Larmer (884).

Ne rien précipiter avec Bobrovsky

Après avoir raté le début du camp des Panthers pour une raison de santé non précisée, Sergei Bobrovsky a finalement rejoint ses coéquipiers pour la première fois à l’entraînement vendredi. Bien que les nouvelles soient encourageantes, les Panthers ne veulent pas précipiter les choses avec leur gardien de but numéro un.

C’est pourquoi ils confieront le premier départ de la saison à Chris Driedger et qu’ils visent un retour au jeu mardi, contre les Blackhawks, pour Bobrovsky. Le Québécois Samuel Montembeault devrait être l'adjoint de Driedger dimanche.

«Juste en le regardant, il semble être prêt, a indiqué Quenneville. Il pourrait probablement jouer demain [dimanche]. On n’est pas au moment où il dit: "je veux jouer, je veux jouer". Dans nos têtes, on vise mardi et il est sur cette voie présentement. Il est prêt à jouer, mais nous sommes prudents et c’est sans doute la bonne chose à faire.»