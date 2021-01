Respect des mesures sanitaires: des policiers bien visibles dans les parcs

Devant la popularité des activités de plein air dans les parcs de la région, les policiers de Terrebonne se sont rendus sur le terrain en pleine tempête de neige, samedi, afin de rappeler aux citoyens les règles sanitaires à respecter durant la pratique des sports d’hiver.

Ski de fond, raquette, marche: les citoyens ont été nombreux à profiter de la première vraie tempête de neige à s’abattre sur le Québec samedi.

«Ça fait du bien! Ça change les idées. On est des amateurs de sport et on aime aller à l’extérieur», raconte un couple rencontré par TVA Nouvelles sur les sentiers TransTerrebonne.

Les policiers du Service de police de Terrebonne y étaient eux aussi afin de rappeler aux amateurs de plein air les consignes sanitaires mises en place par le gouvernement.

La Ville s’inquiétait, plus tôt cette semaine, d’un «relâchement du respect des règles sanitaires» sur la TransTerrebonne et l’Île-des-Moulins, notamment.

«Il est crucial de respecter et de suivre les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement. Il est impératif que nous gardions tous les parcs à la disposition de tous nos résidents, et que nous continuions à offrir et à entretenir nos installations hivernales. Pour ce faire, nous demandons à la population de faire preuve de vigilance, de patience et de civisme», indiquait le directeur et coordonnateur de la sécurité civile de la ville, Sylvain Dufresne.

Rappelons que seules les activités extérieures individuelles et en bulle familiale sont autorisées par la Santé publique.