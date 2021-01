Télévision: nouveaux visages de l’hiver

Bien que les téléspectateurs aiment leurs vedettes, ils sont aussi en quête de nouveaux visages et de diversité. Voici quelques nouvelles têtes qui vont se distinguer dans les prochains mois, certaines auront même l’occasion de faire valoir leur polyvalence.

Fabiola Aladin

Photo courtoisie, Télé-Québec-Trio orange

Nous l’avons découverte l’hiver dernier alors que son personnage de Tessa venait palier la dérive amicale d’Ada dans M’entends-tu? Rôle qu’elle a repris pour l’ultime saison. Dans les prochaines semaines, il sera difficile de ne pas voir son talent puisqu’elle est de la distribution d’Entre deux draps, Rue King et Drôle de Véronic. Cette passionnée d’improvisation sait aussi pousser la note.

Joanie Guérin

Photo courtoisie, Julia Marois

Diplômée de l’École Nationale de Théâtre, Joanie a joué dans plusieurs courts métrages et pièces de théâtre. On peut actuellement la voir sur le web dans la pièce Entends-tu ce que je te dis ? Kouté mwen titak! Nous l’avons aussi vue dans le film Mon ami Walid. Elle est actuellement de la troupe de talents de Drôle de Véronic à TVA.

Anglesh Major

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Si la deuxième vague n’avait pas eu lieu, Anglesh aurait brillé au théâtre dans la reprise adaptée de King Dave. C’est partie remise. Celui qu’on a découvert en proxénète dans District 31 en 2017 a connu toute une année 2020. Nous le verrons endosser plusieurs rôles dans Drôle de Véronic. Il est aussi de la distribution de Patrick Senécal présente pour Club illico et de Je voudrais qu’on m’efface, qui débarquera plus tard sur ICI TOU.TV

Marie-Ève Trudel

Photo courtoisie, TVA

Nouvelle patronne de la compagnie dans Caméra Café, Marie-Ève a principalement fait carrière au théâtre où elle a une vingtaine de pièces à son actif. Elle prête aussi sa voix pour différentes publicités et traductions. Bien qu’elle ait tenu quelques rôles à la télé, Caméra Café à TVA sera l’occasion de la découvrir.

Étienne Lou

Photo courtoisie, TVA

Danseur et comédien issu de l’École Nationale de Théâtre, Étienne est actuellement Marcus dans la série web Fourchette. Il a aussi joué au théâtre dans La société des poètes disparus et Cabaret de la résistance, notamment. Il est désormais Phélippe, le comptable millénial politisé et engagé de Caméra Café.

Sarah Laurendeau

Photo courtoisie, ICI TOU.TV

Vue récemment sur les planches dans L’Avalée des avalés, Sarah cumule une belle feuille de route théâtrale. Les jeunes la retrouvent dans la série web 14 mille millions de choses à savoir sur ICI TOU.TV. Actuellement, elle est Véro dans Entre deux draps (Noovo), une fille qui s’intéresse à Thomas (Matthieu Pepper) et Jessie dans Trop (ICI TÉLÉ), celle qui donnera un coup de main à Isabelle (Evelyne Brochu) pour concrétiser ses rêves.

Antoine Laurier

Photo courtoisie, Arianne Bergeron

Les gens du milieu de la télévision connaissent bien Antoine. Directeur artistique, il est le concepteur des décors de plusieurs émissions. Créatif, débrouillard et ultra sympathique, le public a eu l’occasion de le voir dans les émissions de coulisses d’Occupation Double, puisqu’on lui doit les looks des maisons depuis des années. Il se retrouve à l’animation pour une première fois aux côtés de vedettes qui redécorent avec lui une pièce chez un proche dans Décor en vedette sur Canal vie.

Marc-André Carignan

Photo courtoisie, TV5

Diplômé en architecture, chroniqueur en développement urbain et auteur du livre Les écoles qu’il nous faut, Marc-André anime sur les ondes de Savoir Média les émissions Archi branchés et Nos maisons, qui traitent d’urbanisme et d’architecture. Il fait le saut à TV5 avec Au pays du bonheur, une série documentaire où il s’intéresse au bonheur en parcourant la planète pour comprendre ce qui rend les gens heureux.

Femmes de hockey

Bien qu’il y ait aujourd’hui plus de journalistes sportives qu’à une époque pas si lointaine, le hockey était encore une chasse gardée bien masculine. Et pourtant, les femmes aussi aiment le hockey, savent le commenter et y jouer avec talent. Nos chaînes sportives ont remédié à ce retard en accueillant deux femmes qui en connaissent très long sur notre sport national.

Kim St-Pierre

Photo d'archives

Gardienne de but retraitée, Kim est membre de l’équipe qui a remporté la médaille d’or lors des Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002, de Turin en 2006 et de Vancouver en 2010. Elle a été la première femme à participer à un entraînement avec le Canadien alors qu’elle a remplacé Carey Price en 2008. Elle a fait son entrée au Temple de la renommée en 2020. Elle se joint à l’équipe de Hockey 360 à RDS, où elle partagera ses opinions et sa vision du sport qu’elle a longtemps pratiqué.

Mélodie Daoust

Photo courtoisie, Dave Holland

Reconnue pour ses talents de communicatrice, Mélodie vient d’entreprendre un nouveau défi en intégrant l’équipe de TVA Sports. L’attaquante est une double médaillée olympique puisqu’elle a remporté la médaille d’or aux Jeux de Sotchi en 2014 et l’argent à Pyeongchang en 2018, où elle a aussi été nommée meilleure joueuse de la compétition. Elle est désormais analyste lors des matchs de hockey présentés à TVA Sports, en plus de collaborer aux émissions Dave Morissette en direct et JiC.

Enfants de la balle

Il arrive que la pomme ne tombe pas trop loin de l’arbre. C’est le cas avec deux jeunes filles qui troqueront des parents connus pour faire leur place au cœur de séries attendues.

Florence Pilote

Photo courtoisie, Genevieve Savard L'herbier

La plus jeune des filles de Mélissa Désormeaux-Poulin a décroché son premier rôle. Celle qui veut suivre les traces de sa maman incarne Florence, la fille de 7 ans du couple Virginie-Marco campé par Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard. Elle est vive, intelligente et trouve toujours le moyen de surprendre ses parents dans des moments d’intimité dans Entre deux draps, sur Noovo.

Charlie Pierre

Photo courtoisie, Yan Turcotte

À 13 ans, Charlie est déjà apparue dans plusieurs publicités en plus d’incarner Sarah dans la 3e saison de la web-série jeunesse Marika (ICI TOU.TV). La fille de Frédéric Pierre et Sophie Bourgeois a aussi participé à quelques saisons des Gags Juste pour rire et des Magnifiques. Elle est Marie-Lune, la fille de Daphnée (Emmanuelle Lussier-Martinez), élevée par son grand-papa (Normand D’Amour) dans Contre-offre (NOOVO). Une jeune fille mature qui a l’habitude de faire des observations à la fois justes mais gênantes.