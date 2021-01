Un gros actionnaire de Cogeco réduit sa position

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

PSP vend pour 20 millions $ de Cogeco

Le troisième plus important actionnaire de Cogeco, l’institution fédérale PSP Investissements, a vendu pour environ 20 M$ d’actions de l’entreprise de télécommunications en décembre. Rappelons que la famille Audet, qui contrôle Cogeco, a rejeté l’automne dernier une offre d’achat de plus de 10 milliards $ déposée par Altice USA et Rogers.

Il cède pour près de 500 000 $ d’actions

L’administrateur principal de Bombardier Produits récréatifs (BRP), Michael Hanley, a vendu pour près de 500 000 $ d’actions de l’entreprise de Valcourt, la semaine dernière. Depuis septembre, M. Hanley a liquidé plus de 80 % de ses avoirs dans le constructeur du Ski-Doo. Le titre de BRP caracole actuellement à des sommets historiques.

Profit modeste pour un administrateur de Power

Le Français Amaury de Seze, vice-président du conseil de Power Corporation, a empoché un profit d’un peu plus de 280 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du conglomérat montréalais, la semaine dernière. Vu la faible progression du titre au cours des dernières années, M. de Seze a dû acheter et revendre pour plus de 3 M$ d’actions de Power pour générer ce gain.

Une filiale de la Caisse mise sur le Japon

Le bras immobilier de la Caisse de dépôt, Ivanhoé Cambridge, s’est allié à la firme hongkongaise PAG pour lancer une plateforme de 400 M$ US consacrée à la logistique au Japon. Les deux partenaires souhaitent acquérir des entrepôts situés à proximité des grandes villes afin de livrer des produits jusqu’au domicile des clients. Ivanhoé est pour l’instant quasi absent du Japon.

Il vend pour 1,4 M$ de Fiera Capital

Nitin Kumbhani, un Américain qui siège au conseil de Fiera Capital, a vendu pour 1,4 M$ d’actions de la montréalaise depuis le début du mois. M. Kumbhani est devenu administrateur de Fiera après l’acquisition par celle-ci, en 2016, d’Apex Capital, une firme qu’il a fondée en 1987.

KDC veut aller en Bourse

L’entreprise KDC/One de Longueuil s’apprête à aller en Bourse, a révélé Reuters cette semaine. La valeur du fabricant de produits de beauté pourrait dépasser les 5 milliards $ US, selon l’agence de presse.

Sagard veut investir au Canada

Sagard Holdings a annoncé le lancement d’un fonds de placement privé au Canada. Pour le gérer, la filiale de Power Corporation a recruté Marie-Claude Boisvert, qui dirigeait le bureau montréalais de la firme torontoise Clearspring Capital Partners. Sagard est présente dans le secteur du placement privé en Europe depuis plusieurs années.