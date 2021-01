Une année de joies et de peines pour une jeune médecin

Chère 2020, contre toute attente, tu as été finalement plus éreintante que 2019. Tu m’as fait partir de la maison tous les jours pendant des mois, en laissant mes amours derrière, le cœur parfois gros, pour combattre un nouvel assaillant qui menaçait la planète entière.

Tu as mené plusieurs de mes amis artistes à se décourager, pris de vertige devant l’impensable : devoir se réorienter rapidement, trouver des solutions alternatives pour que la vie garde son sens.

Tu m’as fait trop souvent tenir un iPad, la main tremblante et le visage ruisselant de larmes derrière mon masque, pour permettre à une famille de faire ses adieux à un proche qui mourait seul en me tenant la main.

Tu m’as aussi fait m’inquiéter pour cette Terre, qu’on ne cesse de polluer et détruire et qu’on laissera en héritage à nos enfants.

Tu m’as fait pleurer, souvent de peine, de découragement et parfois... d’impuissance.

La force du groupe

Mais tu m’as rapprochée de grandes et belles amitiés, qui ont effacé les séparations avec d’autres qui ne valaient pas la peine d’être vécues. Tu m’as fait réaliser la force du groupe grâce à mes collègues, avec qui j’ai grandi, réfléchi, travaillé, pleuré, étudié comme jamais, et tellement voulu pousser le plus loin possible pour mieux comprendre et mieux gérer.

Tu m’as montré que la vie peut se réorganiser vite, les villes se vider, les gens se tenir, s’unir, s’aimer sans se connaître, faire des sacrifices parfois inhumains pour la force du groupe. Pour pouvoir recommencer un jour à s’étreindre, se toucher, s’enlacer.

Des petits miracles

Mais surtout, ce que je veux retenir de toi, ce sont les miracles que tu m’as offerts... Celui, d’abord, de me laisser ma maman pour l’année et de partager avec elle des moments que je n’oublierai jamais.

Puis tu m’as donné des câlins, des douceurs, des éclats de rire et des chansons de mes enfants, que j’ai bercés, parfois des nuits entières, embrassés et aimés. Grâce à eux, j’ai gardé la tête hors de l’eau.

À toi, 2021, tu m’enlèveras ma douce maman, mon phare, ma meilleure amie. J’ai tellement envie de te détester d’avance, mais je fais le choix de t’enrober d’amour, pour qu’à ton tour tu m’offres résilience et force.

Bonne année 2021 à tous. Qu’elle vous offre plus de joies que de peines.

Julie Sirois, MD CCMF(MU), M. Mus.

Médecin d’urgence et coprésidente des soins palliatifs et de fin de vie

Institut de cardiologie de Montréal

Hautboïste, Nouvel Ensemble Moderne