Alexander Romanov prêté à la «taxi squad»

À des fins de comptabilité, le Canadien de Montréal a temporairement cédé le défenseur Alexander Romanov à l’escouade de réserve, dimanche.

Cette décision permet au Canadien d’écarter le salaire de l’arrière de la masse salariale pour 24 heures. La recrue n’a pas besoin de passer par le ballottage et commande un salaire annuel de près de 900 000$, selon le site Cap Friendly.

Le Tricolore a d’ailleurs indiqué que Romanov sera disponible pour le match contre les Oilers à Edmonton, lundi soir.

À sa première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le Russe de 21 ans a récolté une mention d’aide en deux matchs. Il a passé en moyenne 18 min et 40 s sur la glace, bloquant six rondelles en plus de distribuer six mises en échec.