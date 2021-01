Deux fois plus de cas en Ontario qu'au Québec

La situation épidémiologique a continué à s'améliorer tranquillement au Québec, dimanche, tout en continuant à s'enfoncer en Ontario, indiquent les plus récentes données de ces deux provinces.

La province la plus peuplée au pays a d'abord annoncé avoir répertorié 3422 nouvelles infections à la COVID-19 sur son territoire lors des dernières 24 heures. Il s'agit du bilan le plus élevé en Ontario depuis huit jours et ce nombre se place en porte à faux avec les progrès réalisés par la province pendant la semaine, celle-ci ayant réussi à passer sous la barre des 3000 cas à trois reprises.

Par ailleurs, l'Ontario a fait état de 69 décès supplémentaires. Le nombre de personnes hospitalisées (1570) a diminué, mais le nombre de lits occupés aux soins intensifs (395) est demeuré sensiblement le même.

De son côté, le Québec a dénombré 1744 nouvelles contaminations et 50 décès de plus, faisant ainsi état de son bilan le plus encourageant depuis la mi-décembre. Les hospitalisations (1460, -14), incluant aux soins intensifs (215, -12), étaient aussi à la baisse pour une troisième journée de suite.

Cependant, ces données pourraient s'avérer en partie trompeuses puisque certains cas n'ont pas été transmis à la Santé publique par les laboratoires. «La situation sera rétablie dans la journée et la prochaine mise à jour va inclure les cas non déclarés aujourd'hui», a précisé le ministère de la Santé.

«Soyons prudents avec le nombre de cas enregistrés hier (week-end), il est encore trop tôt pour parler d'une tendance à la baisse. Nous devons continuer nos efforts, car la bataille n'est pas encore gagnée», a averti le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur son compte Twitter.

La situation au Canada: