[EN DIRECT 17 JANVIER 2021] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

PLANÉTAIRE

Cas: 94 465 774

Décès: 2 024 006

CANADA

Cas: 702 183, dont 240 970 au Québec

Décès: 17 865, dont 9005 au Québec

Toutes les nouvelles du dimanche 17 janvier 2021

8h12 | Israël : les prisonniers palestiniens seront vaccinés

Les autorités carcérales israéliennes ont annoncé dimanche la vaccination rapide contre la COVID-19 de l'ensemble de ses prisonniers, y compris palestiniens, après des demandes répétées de la justice, d'ONG et de responsables palestiniens.

6h26 | Québec solidaire réclame la suspension des expulsions résidentielles

Le responsable solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, a réclamé dimanche matin la suspension des évictions résidentielles pour la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Le député de Laurier-Dorion a ainsi invité le gouvernement Legault à suivre l’exemple ontarien sur ce dossier.

Photo d'archives, Agence QMI

5h59 | Vaccins : l’Espagne commence à administrer la deuxième dose

3h49 | L’Inde satisfaite du début de la campagne de vaccination

Le début samedi de la campagne de vaccination en Inde contre la COVID-19 a été une réussite avec plus de 190 000 personnes qui ont reçu une dose, a annoncé le ministère indien de la Santé, mais l’un des vaccins utilisés suscite l’inquiétude d’une partie de la population.

AFP

2h | Comprendre l’univers des biotechs, à l’origine des premiers vaccins contre la COVID-19

L’américaine Moderna ou l’allemande BioNtech (associée à Pfizer)... Les « biotechs », lancées dans la course contre la COVID-19, font parler d’elles en sortant les premiers vaccins autorisés en Europe et aux États-Unis. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Le point sur le fonctionnement de ces jeunes pousses de la santé.

1h | Facile de réserver à l’hôtel pour faire le party

Des hôteliers pris à la gorge à cause de la baisse d’achalandage ferment les yeux sur des partys dans leurs chambres malgré le resserrement des mesures sanitaires et l’imposition d’un couvre-feu.

0h45 | Vente des catalogues de Dylan, Neil Young, Fleetwood Mac: la pandémie dope l’édition musicale

La détention des droits des catalogues (qui permet de toucher des royalties à chaque utilisation d’une chanson, qu’il s’agisse d’un téléchargement, d’un passage dans un film ou une publicité) peut se révéler très rentable sur le long terme. Et les investisseurs s’y intéressent de plus en plus, alors que le coronavirus a amputé les revenus de nombreux secteurs.

AFP

0h | Secteur hôtelier : une industrie à l’agonie avec la pandémie

« Dire que ça va mal, c’est un euphémisme. Ça va excessivement mal. Comment peut-on tenir des établissements hôteliers comme à Montréal ou à Québec, avec des taux d’occupation depuis le mois de mars allant de 10 à 20 %, mais des frais fixes énormes ? » se questionne Xavier Gret, président-directeur général de l’Association hôtellerie Québec (AHQ).

0h | Des doutes à dissiper sur la fiabilité du vaccin

La soudaine hésitation de la Norvège à vacciner les plus fragiles ne devrait pas remettre en question la fiabilité des vaccins ni la stratégie chez nous. C’est ce qu’estime le virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal, Benoît Barbeau.