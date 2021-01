Le vrai visage de nos élus

C’est en lisant la page que le Journal consacre aux réalisations de l’administration de Valérie Plante que je me rends compte que, comme n’importe quel.le élu.e, elle a certaines réalisations à son actif, mais elle a quand même abandonné certaines de ses promesses en route.

N’avait-elle pas promis la gratuité complète des transports en commun pour les personnes âgées à faible revenu, ainsi que pour les jeunes qui doivent se déplacer pour leurs études ?

Et que dire de celle de rendre accessibles toutes les stations de métro aux gens à mobilité réduite ? En plus de la lenteur de la STM à leur faciliter les arrêts de bus ? Le plus bel exemple est l’avenue Camillien-Houde, où il y a un arrêt aux Lac des Castors, un autre pour la police montée, mais aucun devant l’entrée du cimetière.

Maria Amaral

Vu le gros manque à gagner de la STM pour cause de pandémie, je doute fort que la gratuité soit pour demain, même si les groupes que vous identifiez la mériteraient amplement. Quant aux ascenseurs, il faut quand même reconnaître un certain effort de cette administration, qui a fait passer de 11 à 16 les stations qui en sont dotées et qui promet que d’ici la fin de l’année des travaux seront en cours dans 14 autres stations. Mais pour la totalité des 68 stations, ça n’adviendra malheureusement qu’en 2038