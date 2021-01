Les États-Unis «condamnent fermement» l’arrestation de l’opposant russe Navalny

Les États-Unis ont condamné «fermement» l’arrestation, dimanche, de l’opposant russe Alexeï Navalny à son retour en Russie, plusieurs mois après son empoisonnement présumé, selon un communiqué du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.

«Les États-Unis condamnent fermement la décision de la Russie d’arrêter Alexeï Navalny», a déclaré M. Pompeo dans ce communiqué exprimant «une grande inquiétude» et estimant «que sa détention est la dernière d’une série de tentatives pour faire taire Navalny et d’autres personnalités de l’opposition et voix indépendantes qui critiquent les autorités russes.»