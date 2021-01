Les kinésiologues veulent reprendre les entraînements privés

Certaines décisions de nos dirigeants, pourtant très importantes pour la santé de la population, sont basées sur des croyances plutôt que sur des données, au détriment des professionnels de la santé que sont les kinésiologues. Une proportion importante de la population québécoise est ainsi privée injustement du soutien de ces professionnels depuis octobre dernier.

Pourquoi avoir interdit aux kinésiologues de poursuivre leurs interventions régulières auprès de leurs clients, alors que tous les autres intervenants du secteur de la santé sont à l’œuvre ? A-t-on demandé aux physiothérapeutes, aux massothérapeutes et aux ergothérapeutes de rencontrer leurs clients dehors dans un parc ?

L’accès au gym

Soyons bien clairs, nous ne demandons pas la réouverture des gyms alors que le Québec se referme afin d’abaisser la courbe de propagation. Ce que nous demandons, c’est l’accès aux gyms pour les professionnels de la santé que sont les kinésiologues, afin de pouvoir entraîner individuellement leurs clients dans un lieu et avec des équipements sécuritaires, adéquats et efficaces, et ce, en respectant les règles sanitaires.

Lorsqu’une personne fait le choix de payer un professionnel de l’entraînement, c’est parce qu’elle ressent un grand besoin de soutien et d’accompagnement. Dire à ces gens d’aller marcher dehors est un manque de considération par rapport à leurs besoins.

Alors que près de 95 % des cas de COVID-19 proviennent des milieux de travail, du milieu scolaire, des milieux de vie et de soins et des garderies, les centres d’entraînement n’ont jamais été identifiés comme étant un milieu de propagation du virus.

Les propriétaires des centres de conditionnement physique, studios, gyms ont investi des milliers de dollars pour mettre en place et faire respecter toutes les mesures sanitaires exigées par les instances gouvernementales, et cela fonctionnait avec une grande efficacité !

La santé des Québécois à cœur

La population qui a à cœur sa santé et son bien-être et, qui plus est, investit en temps et en argent pour la préserver paie le prix d’une décision arbitraire.

Quand les décideurs vont-ils enfin annoncer qu’après évaluation des faits probants et des données scientifiques, les professionnels de la santé que sont les kinésiologues font partie de la solution ?

Quand la population pourra-t-elle bénéficier à nouveau d’une pratique régulière d’activité physique accompagnée et encadrée par leurs spécialistes ?

Il serait regrettable de devoir expliquer aux électeurs que l’augmentation de la facture médicale sera en partie l’héritage historique d’un gouvernement n’ayant pas su utiliser les forces d’une industrie structurée et investie dans la santé des citoyens.

La vraie solution est de travailler en partenariat avec les dirigeants d’une industrie responsable et professionnelle qui veut prendre soin de la santé des Québécois, durant et après la pandémie.

Pour cela, nos professionnels doivent pouvoir retourner prendre soin de leurs clients dans leurs gyms, dès maintenant !

Claire Tremblay

Kinésiologue

Présidente, Groupe Énergie Cardio

Eveline Canape

Éducatrice physique

Vice-présidente, Groupe Énergie Cardio