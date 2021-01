L’innovation, façon Microsoft

Alors que Sony a choisi de redessiner entièrement sa console pour le lancement de la PS5, Microsoft a opté pour la stratégie inverse. Mais même si sa Xbox Series X|S débarque sur le marché avec un design et une expérience de base particulièrement familiers, la compagnie américaine fait un pas de géant, emportant avec elle les joueurs dans le futur du jeu vidéo.

Pas facile de mettre la main sur une console de nouvelle génération, les stocks de PlayStation 5 et Xbox Series X|S arrivant au compte-gouttes chez les détaillants depuis leur lancement, en novembre dernier. À preuve, ce n’est que durant le congé des Fêtes que Le Journal a pu obtenir la dernière offrande de Microsoft à des fins de critique.

Mais autant pour l’auteur de ces lignes que pour les consommateurs, l’attente en vaut la peine. Car la Xbox Series X|S épate réellement, et ce, à bien des égards. Autant au niveau de la puissance que du potentiel, Microsoft, tout comme Sony avec sa PlayStation 5, innove de manière impressionnante en matière de divertissement électronique.

Petite parenthèse : la nouvelle Xbox se décline en deux versions : la Series S, modèle de base, et la Series X, plus complète avec son lecteur de disque optique et davantage de mémoire (entre autres). C’est cette dernière qui a été mise à l’essai pour les besoins de cet article.

Photo courtoisie

Le poids de la puissance

Premier constat : la nouvelle Xbox Series X est massive. Et lourde. Heureusement, son design sobre et classique – tout comme sa forme plus conventionnelle – risque de traverser les années sans trop détonner dans le décor de nos salons (ou salles de jeux, c’est selon).

Quant à la nouvelle manette de jeu, elle ressemble à s’y méprendre à celle de la Xbox One. Microsoft a en effet choisi de se coller à son design usuel une fois de plus, et ce, dans un souci avoué d’homogénéiser l’expérience du joueur. Pas que ce soit une mauvaise chose. Tant pour la prise en main que pour la navigation dans les menus de la console, cette familiarité n’impose ainsi aucun dépaysement aux habitués.

Petit bémol toutefois, au niveau de la connexion de la manette de jeu, souvent défaillante. On ne compte plus le nombre de fois où une partie a été interrompue par un avertissement nous demandant de la connecter à nouveau afin de pouvoir continuer. Pas exactement l’idéal pour le sentiment d’immersion, disons.

En ce qui a trait au rendu visuel, en revanche, rien à reprocher à Microsoft. Les images sont claires, fluides, et particulièrement attrayantes. Les temps de chargement ont fondu comme neige au soleil, permettant aux joueurs de démarrer presque instantanément une nouvelle partie.

Xbox ou PlayStation ?

Alors, quel camp choisir entre la Xbox Series X|S et la PlayStation 5 ?

Avouons-le, le choix d’une console relève aujourd’hui presque exclusivement d’un acte de loyauté. Les habitués de Xbox choisiront instinctivement de continuer l’aventure avec Microsoft. Même chose pour les propriétaires de PlayStation qui passeront au nouveau modèle sans réelle tergiversation.

Cette fidélisation est d’ailleurs désormais renforcée – et récompensée – par la rétrocompatibilité, procédé qui permet aux nouvelles consoles de supporter les jeux de générations précédentes.

D’ailleurs, la Xbox Series X|S épate réellement à ce niveau, davantage même que la PS5. La nouvelle console est ainsi compatible avec une multitude de jeux des deux générations précédentes (plutôt que d’une seule chez PlayStation), enrichissant grandement son offre d’aventures et d’univers à explorer. Autre point non négligeable : de nombreux accessoires XBox One sont compatibles avec la Series X|S, à commencer par les manettes de jeu. On entend d’ici le long et commun soupir de soulagement de nos portefeuilles.

Manque d’exclusivités

Le principal bémol, pour le moment, est l’absence de contenu exclusif pour les propriétaires de Xbox Series X|S. Car outre les versions optimisées de titres passés tels que Gears 5 (impressionnant, soit dit en passant), Microsoft n’a encore lancé aucune exclusivité. Le jeu Halo Infinite, par exemple, a vu sa sortie repoussée d’une année entière en raison de la COVID-19. Master Chief est donc désormais attendu à l’automne prochain.

Sony, pour sa part, proposait déjà une bonne poignée de jeux exclusifs – tous très alléchants, d’ailleurs – tels que Sackboy : A Big Adventure, Demon’s Souls ou encore Spider-Man : Miles Morales au moment du lancement de la PS5.

Les propriétaires de Xbox Series X|S devront donc attendre encore un moment avant de mettre la main sur les prochains jeux destinés uniquement à leur nouvelle console.

Mais encore une fois, gamers, soyez patients. Car visiblement, Microsoft a pris l’habitude de récompenser la patience de ses joueurs. On n’en attend donc pas moins pour la suite.

► La Xbox Series X|S est présentement sur le marché.