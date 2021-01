Où est le plus beau bonhomme de neige?

La tempête de «neige à bonhomme» de samedi a exacerbé la créativité de nombreux Montréalais qui se sont amusés à façonner des milliers de personnages dispersés aux quatre coins de la ville.

Samedi comme dimanche, les réseaux sociaux ont été envahis par des centaines de photos de bonshommes érigés dans les parcs et les cours par des citoyens et des familles qui ont profité des largesses de Dame nature pour sortir s'amuser et oublier la pandémie l'espace d'un instant.

Si certaines créatures de neige peuvent prêter à sourire, d'autres sculptures valaient le détour et suscitaient l'admiration, tant dans les parcs que sur les réseaux sociaux.

Par un heureux hasard du calendrier, la Ville de Montréal a justement lancé, jeudi dernier, un concours de bonhomme de neige sur son site internet. Quiconque souhaite y participer peut, tout simplement, publier une photo dans l'une des sept catégories disponibles, soit groupe préscolaire, groupe scolaire, famille, enfant 3-5 ans, enfant 6-12 ans, 13 ans et plus et professionnel.

Tous les citoyens sont invités à voter pour leur bonhomme de neige coup de cœur. Celui qui obtiendra le plus de votes permettra à son créateur de recevoir un coupon-cadeau de 50 $ à 350 $, selon la catégorie.

Si vous n'habitez pas à Montréal, ne désespérez pas. Plusieurs autres villes du Québec ont aussi lancé des concours de bonshommes de neige, si bien qu'il est possible que vos efforts puissent aussi être reconnus par votre municipalité!