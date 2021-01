Patrick Mahomes se porte bien

Après avoir été contraint de quitter l’affrontement éliminatoire des siens dimanche, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes ne serait pas trop mal-en-point.

• À lire aussi: Les Chiefs gagnent, mais perdent Patrick Mahomes

«Il va bien présentement, ce qui est très positif pour nous», a affirmé l’entraîneur-chef Andy Reid, lors de la conférence de presse qui suivait la victoire de 22 à 17 de son club sur les Browns de Cleveland.

«Il a passé tous les examens auxquels il devait se soumettre, et nous verrons pour la suite dans le futur. Je viens de lui parler, et il va bien. Nous allons voir comment il se sent demain [lundi], mais en ce moment, il se sent bien.»

Mahomes s’est blessé au troisième quart après avoir été frappé par Mack Wilson, alors qu’il courait avec le ballon en main. Le pivot était fortement ébranlé par la suite et il a eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour quitter le terrain. Les Chiefs ont ensuite annoncé que leur athlète ne reviendrait pas dans la partie et qu’il était évalué pour une commotion cérébrale.

All good brother! 💪🏽 https://t.co/ORwLG6eFTV — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) January 17, 2021

«Mes prières vont à Patrick Mahomes. Je pris pour qu’il soit de retour la semaine prochaine! Sois aussi bon que tu peux l’être», a écrit Wilson sur son compte Twitter, après l’affrontement.

«Tout est beau mon frère», lui a répondu le joueur par excellence de la NFL en 2018 sur le réseau social.

La semaine prochaine, les Chiefs ont rendez-vous avec les Bills de Buffalo pour la finale de l’Association américaine.