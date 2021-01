PGA: Kevin Na s’impose à Hawaï

L’Américain Kevin Na a remis une carte de 65 (-5) pour remporter l’Omnium Sony d’Hawaï dimanche, lors de la dernière ronde de l’événement présenté à Honolulu.

Le golfeur de 37 ans a complété son tournoi avec un cumulatif de 259 (-21), ce qui lui a permis de devancer par une frappe son compatriote Chris Kirk et le Chilien Joaquin Niemann. Il a ainsi mis la main sur son cinquième sacre sur le circuit de la PGA.

Na a réussi six oiselets lors de son dernier tour de piste, dont un au 18e fanion pour confirmer son gain. Il a également commis un boguey. De leur côté, Kirk et Niemann ont respectivement joué 65 (-5) et 66 (-4).

Le meneur après la troisième ronde, Brendan Steele, n’a pas été en mesure de suivre la cadence. Il a connu sa pire ronde de la semaine, lui qui a réalisé une performance de 69 (-1). Son cumulatif de 261 (-19) lui confère le quatrième échelon, en compagnie de Webb Simpson et Marc Leishman.

Pour sa part, le Canadien Nick Taylor a complété l’événement présenté au Waiʻalae Country Club au 11e rang, à égalité avec deux autres golfeurs. Lors de la ronde ultime, le natif du Manitoba a joué 67 (-3). Rappelons qu’après la deuxième ronde, le représentant de l’unifolié se trouvait au premier rang du classement. Taylor a conclu sa semaine de boulot avec un score final de 263 (-17).

L’Ontarien Mackenzie Hughes a, quant à lui, fait un bond de quatre positions et a terminé la compétition au 19e échelon. L’autre Canadien à s’être qualifié pour les rondes de la fin de semaine, Mike Weir, a fini au 47e rang.

Dimanche, les deux hommes ont respectivement signé des cartes de 66 (-4) et de 68(-2).