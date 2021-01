Phil Roy: «Je suis content d’être aussi bien entouré»

Phil Roy est l’un des humoristes qui sont restés le plus actifs en 2020, malgré la pandémie. Grâce à son concept du WiFi Comédie Club, il a donné plus de 150 spectacles virtuels dans les derniers mois. « J’ai du fun avec ce projet-là, mais j’aimerais mieux qu’il arrête et que les vraies tournées repartent », dit-il.

Si la pandémie n’était pas arrivée dans nos vies l’an dernier, Phil Roy serait présentement en train de mettre les dernières touches de son nouveau spectacle solo, dont la première médiatique était initialement prévue pour février 2021.

Mais bien sûr, devant les nombreux confinements et la série de spectacles annulés ou reportés, l’humoriste et son équipe ont décidé de remettre le lancement de sa future tournée à février 2022.

« On l’a reportée d’un an compte tenu du fait qu’on pouvait jouer en janvier cette année, précise Phil Roy. Là, tout est encore arrêté jusqu’au 8 février... »

Sachant qu’il ne pourrait pas remonter sur les planches avant un bon moment, l’humoriste s’est tenu occupé avec ses nombreux spectacles virtuels, qui ont d’ailleurs dépassé les 23 000 connexions uniques.

« Dans le mois de décembre, j’ai fait 18 corpos [des spectacles pour des entreprises]. C’est intense, mais j’avais vraiment du fun. Je ne suis pas arrivé aux vacances [de Noë] brûlé. J’étais fatigué, mais heureux. »

La force du nombre

Il y a quelques jours, l’annonce d’un couvre-feu par le gouvernement a donné quelques sueurs froides à l’humoriste, qui n’était pas certain s’il pouvait poursuivre le WiFi Comédie Club durant cette période. Mais après vérification, tout était dans l’ordre. Les artistes impliqués n’avaient besoin que d’une autorisation écrite pour poursuivre leur boulot.

Quel bilan Phil Roy a-t-il fait de son année 2020 avec ce projet ? « Dans l’analyse de mon année, je me suis rendu compte à quel point la force du nombre est importante, répond-il. Je suis content d’être aussi bien entouré. Même si on était chacun chez moi, la pandémie m’a permis de voir les forces et les faiblesses au sein d’un groupe. Le WiFi Comédie Club, c’est un projet collectif. Il y a près de 75 personnes qui y ont travaillé depuis la fin mars. C’est toute une gang ! »

Télé et radio

Malgré le succès de ce projet virtuel, Phil Roy a décidé de lever le pied de la pédale en ce début d’année. À part deux spectacles il y a quelques jours, le WiFi Comédie Club ne présentera pas d’autres soirées d’ici la fin du couvre-feu.

« On a pris cette décision, dit-il. J’ai un peu le goût que ça finisse, cette affaire-là. Même si j’ai beaucoup de fun. »

Cet hiver, Phil Roy sera un collaborateur régulier de l’émission La Tour, à TVA. « C’est un show qui me ressemble beaucoup. » Il retournera aussi à la radio, avec l’équipe des Fantastiques. « Il ne reste que Pierre Hébert et moi de l’équipe originale. Et on a toujours autant de plaisir qu’au début. »

► Pour plus d’infos : philroy.ca.