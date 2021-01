Un Canada raciste et xénophobe à découvrir

Vous vous souvenez du Livre noir du Canada anglais, écrit par le journaliste Normand Lester ? Eh bien, vous éprouverez le même sentiment de révolte en lisant l’histoire de la famille Blondin, déracinée en Saskatchewan il n’y a pas 100 ans et aux prises avec le Ku Klux Klan et la ligue d’Orange.

Voici un beau cas d’« appropriation culturelle » ! Candice Savage, un nom qui n’a aucune consonance francophone, entreprend de découvrir qui furent les premiers habitants de sa maison à Saskatoon, en Saskatchewan, des gens « de fortes racines françaises », Napoléon Sureau dit Blondin et sa femme, Clarissa Marie Parent. Du coup, elle se trouvera « happée dans une saga multigénérationnelle, de l’ouest de la France aux plaines de la Saskatchewan ». Comme elle l’affirme, « personne ne m’avait jamais parlé de l’odieuse omniprésence de l’Ordre d’Orange au Canada anglais. Personne ne m’avait mentionné l’éclosion brève, mais révélatrice, du Ku Klux Klan en Saskatchewan, ni sa mission de consolider l’ascension des protestants blancs et anglo-saxons ». À tel point que les Blondin, fiers descendants français établis au Québec, en vinrent à renier leur langue maternelle une fois installés en Saskatchewan où d’autres francophones, métissés ceux-là, allaient être dépossédés de leurs terres et de leurs traditions.

« Speak white »

Fuyant la famine, le racisme anglo-canadien et la haine de ces nouveaux possédants anglophones, des centaines de milliers de Canadiens français poussèrent vers le sud tandis que d’autres marchèrent vers l’ouest.

Mais les avaient précédés les orangistes qui avaient déjà maille à partir avec le peuple métis qu’ils voulaient déposséder de leurs terres. On connaît la suite. Les Métis résistèrent, Riel fut pendu, les villages métis et français furent pillés et incendiés, et les Autochtones furent placés dans des réserves. Tragique histoire occultée de la colonisation de l’Ouest canadien.

« La furie anti-française qui a englouti l’Ouest après la résistance des Métis n’avait rien d’accueillant » pour ces Canadiens français qui cherchaient à s’établir dans un milieu où ils pourraient vivre en paix, dont Cléophas Sureau dit Blondin, en 1904. Mais tout ce beau monde allait devoir « speak white », l’anglais devenant la seule langue officielle. La loge d’Orange y veillait. Pas question d’écoles francophones et catholiques. « Keep Canada British ! » clamait-elle.

À la fin de la Première Guerre mondiale, la loge d’Orange avait étendu ses tentacules à travers toute la Saskatchewan. Au Manitoba, à partir de 1916, l’éducation ne se fera plus qu’en anglais. Deux ans plus tard, en Saskatchewan, cédant aux pressions des orangistes, le gouvernement réduit le cours primaire en français : il n’y aura plus que la première année en français, mais on maintient le cours optionnel d’une heure par jour en français. C’était encore trop.

Mystérieusement, en 1922, « des incendies ravagent la cathédrale de Québec, le petit séminaire des Pères du Très-Saint-Sacrement à Terrebonne et même le séminaire de Saint-Sulpice à Montréal [...] L’année suivante, une lettre de menaces fut envoyée à un couvent de Calgary, signée par le Ku Klux Klan ». L’Ordre d’Orange avait appelé de tous ses vœux ce genre d’action terroriste contre aussi bien les Canadiens français catholiques que les immigrants venus de l’Europe de l’Est, qui menaçaient la suprématie britannique dans la province.

En Saskatchewan, à son apogée, le KKK atteignit les 25 000 membres, tous blancs et protestants. Ici et là, des croix étaient incendiées pour dénoncer le soi-disant complot papal.

Lorsque le « socialiste » Tommy Douglas fut élu, on aurait pu s’attendre à un redressement de situation à l’égard des Canadiens français, mais il n’en fut rien. Triste conclusion (de moi) : Le racisme et la xénophobie étaient systématiques dans ce pays.