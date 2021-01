Un gain en lever de rideau pour les Panthers

Les Panthers de la Floride ont amorcé leur campagne 2020-2021 en signant un gain de 5 à 2 sur les Blackhawks de Chicago, dimanche soir, au BB&T Center.

Rappelons que le début de saison de la formation floridienne a été repoussé par une éclosion de COVID-19 chez les Stars de Dallas. De son côté, le club de l’Illinois a perdu un troisième duel en autant de sorties depuis le début des hostilités dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Lors du troisième tiers de ce match, Eetu Luostarinen a brisé une égalité de 2 à 2 avec sa toute première réussite dans le circuit Bettman.

Mal surveillé par son couvreur, le Finlandais de 22 ans a déjoué le gardien Collin Delia d’un puissant tir dans le haut du filet.

Patric Hornqvist a ensuite donné un coussin plus confortable aux Panthers avec son premier but dans leur uniforme. Sur ce filet, le Québécois Jonathan Huberdeau a obtenu sa deuxième mention d’aide de la partie, lui qui s’était fait complice d’un but de Keith Yandle en deuxième période.

Il s’agissait d’ailleurs de la 100e fois que le défenseur déjouait un gardien dans la LNH. Yandle a été au centre des rumeurs cette semaine, alors que des spéculations laissaient entendre qu’il serait laissé de côté par son entraîneur.

L’arrière a finalement poursuivi sa séquence de matchs consécutifs, qui en est maintenant à 867. Il s’agit d’un sommet parmi les joueurs actifs dans la meilleure ligue de hockey au monde.

Les autres marqueurs des Panthers ont été Aaron Ekblad et Huberdeau, tandis que la réplique des Blackhawks est venue des bâtons d’Alex DeBrincat et de Connor Murphy.