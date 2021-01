50e anniversaire: du théâtre sous toutes ses formes au Trident

Le Trident a 50 ans. L’institution théâtrale de Québec soulignera ce moment marquant par des pièces présentées dans une variété de formes et un documentaire sur l’histoire et l’impact du Trident.

Pandémie ou non, le Trident n’allait certainement pas rater cette occasion unique de souligner ses 50 ans d’histoire.

«Le théâtre est tellement un art éphémère et précaire qu’il fallait fêter cet événement, même si nous vivons des temps étranges», a fait remarquer Anne-Marie Olivier, directrice artistique et codirectrice générale du Trident.

L’institution théâtrale, qui a vu le jour en 1971, avec la pièce 0-71, de Jean Barbeau, lancera sa saison anniversaire le 21 janvier.

Le premier épisode de cinq épisodes du documentaire 50 ans de feu sacré sera mis en ligne, jeudi, à 20h, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube du Trident.

Cette série animée par Marjorie Champagne et Marylin Laflamme, proposera des entretiens avec des acteurs, des metteurs en scène et des directeurs artistiques qui ont fait et marqué l’histoire du théâtre. Les épisodes seront mis en ligne à chaque deux semaines.

Le Trident inaugurera sa plateforme Vidéo sur demande le 21 janvier avec Exercices de style, La Sagouine et Les barbelés, des pièces qui avaient été présentées durant quelques jours, devant public, entre le 22 et le 26 septembre derniers.

Photo Stéphane Bourgeois

Exercices de style, qui met en vedette Jonathan Gagnon, que l’on a vu dans les savoureuses publicités de lait, et le musicien et bruitiste Steve Hamel, sera présenté sous forme de télé-théâtre. Il s’agit de la captation du spectacle dans sa forme théâtrale.

La Sagouine, avec Lorraine Côté, et Les barbelés, avec Mélissa Merlo, seront à l’affiche sous forme de radio-théâtre.

Photo Stéphane Bourgeois

Du cinéthéâtre

En mars, le Trident présentera, en deux épisodes, le radiothéâtre Eldorado. Cette pièce, qui devait être présentée le printemps dernier, met en vedette 12 comédiens.

On pourra aussi voir, en mars, une version cinématographique de la pièce Ce qu’on respire sur Tatouine qui avait été présentée cet automne. Réalisé par Eliot Laprise et mis en scène par Olivier Arteau, Ce qu’on respire sur Tatouine met en vedette Marc-André Marceau et huit comédiens.

Photo Stéphane Bourgeois

Le coût pour le radiothéâtre est de 10 $ et de 15 $ pour les télé et les cinéthéâtres.

«On a choisi de présenter des pièces dans une variété de formes. Pour Ce qu’on respire sur Tatouine, il s’agit d’une forme hybride entre le cinéma et le théâtre. Ça fait plusieurs années que l’on voulait faire ça. C’est une autre forme et une autre façon de raconter une histoire. Notre but, c’est d’être là pour le public et pour les artistes et de continuer d’être vivant», a expliqué Anne-Marie Olivier, lors d’un entretien.

Le Trident ne ferme pas la porte à accueillir du public, lorsqu’elle aura le feu vert.

Toutes ses propositions, sauf la ballado Eldorado, pourraient rapidement être présentées en salle.

«Nous avons aussi deux autres propositions surprises que nous allons annoncer plus tard et qui pourraient aussi l’être devant public», a-t-elle laissé tomber.