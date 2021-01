90 jours pour la 2e dose: un pari risqué

Québec a décidé de faire bande à part en matière de vaccination et prendra le risque d’attendre jusqu’à 90 jours pour administrer la 2e dose afin, espère-t-on, de sauver des vies et réduire la pression sur le réseau de la santé. Même si l’objectif est noble, je trouve que le pari est risqué dans un dossier de santé publique où le principe de précaution doit s’appliquer.

Naviguer à l’aveugle

Sachez qu’en ce moment, il n’existe aucune donnée scientifique sur l’efficacité du vaccin six semaines après la première dose. Québec est d’ailleurs la seule province canadienne qui ose faire fi des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et du Comité consultatif national de l’immunisation qui suggèrent de ne pas dépasser le délai de 6 semaines, en mentionnant que l’idéal serait de suivre les recommandations des fabricants, soit 3 à 4 semaines.

Jusqu’à 12 semaines au Québec, nous servirons donc de cobayes, au même titre qu’au Royaume-Uni.

Bien sûr, si on se fie à l’expérience vécue avec d’autres vaccins, l’immunisation ne s’arrête pas d’un coup sec, mais quel sera le pourcentage de perte d’efficacité, son impact dans la population et sur sa durée d’action ?

Malheureusement, nous ne le savons pas. Québec documentera les impacts au fur et à mesure.

Les Québécois, des cobayes

Jusqu’à maintenant, Québec est la province canadienne qui a le pire bilan de la pandémie, avec près du tiers des cas de tout le pays et la moitié de tous les décès.

Avons-nous vraiment la marge de manœuvre pour prendre un risque ?

Ne serait-ce pas plus prudent d’avoir davantage de données avant de prendre une telle décision ?

N’oublions pas que ce sont surtout les personnes les plus fragiles, les personnes au front et les plus à risque qui, malheureusement, serviront de cobayes.

Je comprends très bien l’empressement de Québec à vouloir vacciner les gens rapidement, mais quel sera le gain réel si nos gens vaccinés ne sont pas suffisamment protégés en raison de ce délai ?

Il faut aussi prendre en compte la confiance ou l’excès de confiance que gagneront les gens vaccinés face au virus. C’est humain, quand tu crois être à l’abri d’un danger, tu deviens moins vigilant, tu diminues les barrières de protection.

Pour le bien-être de l’ensemble de la population, je souhaite sincèrement que le gouvernement du Québec gagne son pari, ou encore mieux, que nous ayons accès à davantage de doses rapidement pour pouvoir vacciner selon les délais prescrits, ce qui annulerait ce pari risqué.