Biden, trop vieux?

S’il était Québécois, Joe Biden serait confiné sous couvre-feu et les médias l’auraient classé inapte, à 77 ans, à diriger la province.

Grand bien lui fasse, il est Américain. Mercredi, il deviendra envers et contre tous les trumpistes le 46e président des États-Unis. Six de ses principaux ministres ont au-dessus de 68 ans.

Est-ce à cause de ce 18 janvier où je change de chiffre que, pour atténuer le choc, j’écris cette chronique ? À vrai dire, je considère que j’ai l’âge canonique pour dénoncer un état d’esprit qui ghettoïse nombre de Québécois qu’on a enfermés dans le statut de « vieux » depuis le début de cette pandémie, indépendamment de leur capacité physique et intellectuelle.

Nombre de citoyens très actifs se sont donc sentis discriminés du fait de leur âge. S’il y a une chose de systémique au Québec, c’est bien l’âgisme. Il suffit pour s’en convaincre de lire les commentaires sur les vieux qui circulent sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias.

Admiration

À 20 ans, je tremblais d’émotion devant mes aînés journalistes pour qui j’éprouvais tant d’admiration. De nos jours, des jeunes journalistes se croient supérieurs professionnellement parce qu’ils sont jeunes.

Le gouvernement Legault n’a de cesse de victimiser les vieux, les préférant sur les terrains de golf plutôt que de solliciter leurs expériences diverses devant la désorganisation sanitaire, sociale et économique que nous subissons.

Monsieur le Premier Ministre, votre ministre de la Santé est votre aîné (64 ans) de même que votre ministre de l’Économie (66 ans). Ils sont pourtant au cœur de l’action. Mais des personnalités fringantes et âgées qui ont marqué le Québec rongent leur frein dans le grenier des vieilleries.

Les « vieux » ne sont pas tous malades et ils ne rêvent pas tous de monter au ciel. Surtout, ils enragent d’être traités en parias sociaux et en itinérants au Québec, où ils n’auraient plus d’autre choix que de céder la place aux jeunes.