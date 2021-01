Crainte d’un retard dans la vaccination à Québec

Bien qu’il se réjouisse de la diminution constante de cas dans la région, le CIUSSS de la Capitale-Nationale craint que l’opération de vaccination prenne du retard en raison des délais de livraison annoncés par Pfizer.

«Jusqu’à maintenant, on a reçu toutes les doses qu’on avait demandées. Mais on ne nous a pas encore confirmé si on allait avoir les doses habituelles [mardi]. C’est sûr qu’on s’attend à être impacté», a confié lundi au Journal la porte-parole du CIUSSS Annie Ouellet.

Règle générale, l’organisation reçoit environ 4875 doses chaque semaine, ce qui a permis de vacciner 19 262 personnes jusqu’à maintenant.

L’objectif des 15 000 travailleurs de la santé qui devaient être vaccinés d’ici la fin janvier a déjà été franchi puisque 15 465 d’entre eux ont reçu leur première dose.

Les CHSLD presque complétés

Par ailleurs, il ne reste plus qu’une centaine de résidents à vacciner au CHSLD Vigi Saint-Augustin, ce qui devrait être fait cette semaine et qui conclura l’opération dans les CHSLD de la région.

Un peu moins de 3800 aînés, dispersés en 42 établissements de soins de longue durée, ont reçu le précieux sérum à ce jour.

L’opération devait ensuite se poursuivre dans les 325 résidences intermédiaires et résidences privées du territoire à compter de la semaine prochaine.

Toutefois, le Québec devant faire une croix sur 114 952 des 259 350 doses prévues d’ici la mi-février en raison de rénovations dans une usine de production de Pfizer, l’échéancier pourrait être retardé.

En Chaudière-Appalaches, 7962 personnes ont reçu le vaccin. La vaccination de l’ensemble des 34 CHSLD sera finalisée cette semaine.