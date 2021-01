Des entrevues révélatrices à MOI ET CIE

Que savons-nous des professions de charcutier, de spécialiste numérique, d’adjoint administratif ou d’animateur naturaliste? Qui convoite ce genre d’emploi?

Avec son nouveau docu-réalité, L’entrevue (à voir le mardi, à 19 h 30, dès le 2 février), MOI ET CIE nous fait découvrir des régions du Québec, apprivoiser des métiers méconnus, et braque ses projecteurs sur des entreprises d’ici qui ont bien besoin d’un coup de pouce en cette difficile période de pandémie, alors que plusieurs songent à se réorienter professionnellement.

Chasseurs de têtes

Adaptation bien de chez nous du format britannique The Job Interview, déjà exporté et prisé en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis, L’entrevue s’immisce, tout simplement, dans des entretiens d’embauche de diverses compagnies.

On y assiste à de vraies entrevues, menées par de vrais employeurs, avec de vrais candidats, où absolument rien n’est mis en scène, jure MOI ET CIE. Et le résultat est, la plupart du temps, concluant.

C’est diablement intéressant, parce que ces tête-à-tête entre patrons et futurs (peut-être) employés sont très révélateurs des beautés, des travers et des manies humaines. La mouture québécoise fignolée par Zone 3 et Québecor Contenu est, semble-t-il, moins moqueuse et plus respectueuse que le concept original, qui se voulait plus humoristique.

Le premier rendez-vous suit les candidats intéressés à décrocher un poste de charcutier chez Au Saucisson Vaudois, en Montérégie, et le deuxième s’immisce chez Jaimontour.com, qui recherchait un guide touristique.

«On s’est transformés en chasseurs de tête, note Anissa Mazani, productrice au contenu. On aidait des gens à se trouver une "job" et des employeurs à trouver la perle rare. Les employeurs n’étaient pas là pour faire un "show" de télé; ils avaient plus besoin d’aide qu’autre chose.»

«On a tous passé des entrevues, image Nathalie Fabien, directrice principale Chaines et programmation de Groupe TVA. C’est intéressant de voir d’autres entrevues, les choses à faire, les erreurs à ne pas faire, de connaître des entreprises qu’on connait moins et voir ce qu’elles recherchent. C’est la réalité de l’embauche, qu’on vit tous.»

La première saison de L’entrevue compte 12 épisodes de 30 minutes.

Nouveautés

MOI ET CIE proposera cet hiver plus de 130 heures de nouveautés, incluant deux autres productions originales québécoises qui s’ajoutent à L’entrevue, soit les deuxième et troisième saisons respectives de Première ligne: chaque seconde compte (mardi, 22 h, dès le 19 janvier) et Infractions (mercredi, 19 h 30, dès le 27 janvier).

Cette deuxième année de Première ligne... (l’émission la plus populaire de MOI ET CIE à l’hiver 2020) a été tournée en pleine pandémie. Une thématique récurrente, celle des dénonciations de rassemblements interdits pendant la deuxième vague de COVID, à l’automne, marquera plusieurs épisodes. Le producteur Hyperzoom s’enorgueillit d’avoir pu documenter le travail des intervenants de première ligne, des répartiteurs du 911 et autres héros de l’ombre de situations d’urgence, en cette période historique au Québec et ailleurs dans le monde.

Puis, dans les nouveaux épisodes d’Infractions, nos avocats criminalistes en découdront avec de nouveaux cas, dont celui d’un homme tombé dans un piège policier dans une affaire de prostitution juvénile.

La chaîne de Groupe TVA ravira en outre les amateurs de fictions, lesquelles ont apparemment vivement la cote à MOI ET CIE. Dès le 12 février, on se régalera de Traqué : Jeux mortels (version française de Manhunt Deadly Games, d’abord diffusée à CBS) à l’automne, dont l’intrigue s’inspire du véritable attentat à la bombe des Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996.

Des histoires de meurtres et de disparitions non résolus seront à l’honneur dans les docu-réalités Tués avant l’aube et Disparus sans laisser de trace, tandis que L’hôpital pour enfants nous emmènera au Royal Aberdeen Children’s Hospital, établissement médical pour enfants le plus moderne au nord de l’Écosse.

De nouveaux chapitres de La vie à 600 lbs et Sectes meurtrières seront également à l’horaire.