Il faut faire confiance à la vie

Je voudrais rassurer « Mamie inquiète » à propos de son petit-fils qui est né avec une grave surdité dont elle craint les conséquences sur son avenir. Je suis moi-même la mamie d’un petit-fils né avec une surdité profonde et je tiens à l’informer des énormes progrès qui se sont produits dans le domaine de l’audition depuis ces dernières années.

Mon petit-fils a eu la chance de fréquenter l’École oraliste pour enfants sourds de la ville de Québec. Cette école accueille les enfants dès leur plus jeune âge afin de leur permettre d’intégrer les écoles privées ou publiques, dès que possible. Et croyez-moi, c’est super !

Cette école accueille un nombre restreint d’élèves par classe, ce qui facilite l’apprentissage. Aujourd’hui mon petit-fils est inscrit au CEGEP. Il est parfaitement autonome et plein d’assurance, et ce, même s’il porte des appareils auditifs.

Une mamie qui comprend

Il faut aussi prendre en compte la capacité de résilience des enfantsqui, quand ils sont supportés par des parents ayant la volonté de leur procurer le meilleur pour pallier à leurs manques, peut faire des miracles.