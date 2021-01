Installations extérieures: des surveillants se font insulter, dénonce le maire

Des citoyens frustrés par les consignes sanitaires font preuve d’agressivité envers les surveillants des patinoires et des glissades de la Ville, si bien que des plaintes ont été faites à la police, déplore le maire Régis Labeaume, qui a fait un appel au civisme.

Lundi, en marge du conseil municipal, le maire de Québec a exposé sa déception devant certains gestes posés depuis quelques semaines avec l'accroissement des mesures liées à la pandémie. Des employés surveillants de patinoires ou de sites de glissade se sont fait crier dessus, insulter et même cracher à la figure par des citoyens qui étaient frustrés de se voir imposer des consignes comme le respect du couvre-feu, a énuméré le maire. Il a donné en exemple le domaine Maizerets, où les attroupements sont fréquents et nombreux, le parc de l’Accueil, où une employée a été intimidée pour avoir demandé aux usagers de respecter le couvre-feu et le parc Guillaume-Mathieu où un employé s’est fait cracher à la figure par un citoyen en colère.

En tout, 19 plaintes ont été déposées au 911 et une douzaine au 311. Des plaintes sont aussi faites à la mairie.

«Inacceptable»

«C’est inacceptable», a déploré le maire. «Plutôt que de leur crier après, peut-être que vous pourriez leur dire merci d’être là malgré tout», a-t-il exhorté. M. Labeaume a demandé aux citoyens «à pic» de se parler. «Essayons d’être tolérants. Laissez pas un surveillant tout seul avec une gang d’ados. Allez donc l’aider un peu.»

«Ce sont des situations qui nous inquiètent. On ne veut pas que ça se détériore. On demande aux gens de ne pas rejeter leur frustration des consignes sur ceux qui ont la difficile tâche de les faire appliquer.»

Depuis une semaine, la Ville a doublé la surveillance près de ses installations. Des surveillants ont eu également de la formation supplémentaire pour les aider à gérer ces situations difficiles. La directrice générale adjointe Chantale Giguère, responsable de la sécurité civile, a indiqué que la Ville n'envisage pas de fermer les installations. La municipalité est convaincue qu'avec cet appel à la population et la surveillance intensifiée, les comportements répréhensibles diminueront.

Couvre-feu

Par ailleurs, le maire souhaitait limiter la séance du conseil municipal dans le temps pour permettre aux élus qui se présentent sur place et à la douzaine d'employés présents à l'hôtel de ville de rentrer avant le couvre-feu.

Cependant, M. Labeaume a indiqué que l'opposition avait l'intention de ne pas appuyer la demande qui, pour être appliquée, doit être votée à l'unanimité par les membres du conseil municipal. «Ça aurait pu être simple», a-t-il déploré.