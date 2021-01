La LNH célèbre Martin Luther King et Willie O’Ree

La célébration de la diversité était au rendez-vous dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi, puisque l’anniversaire du premier match de Willie O’Ree au sein du circuit coïncidait cette année avec le jour de Martin Luther King.

O’Ree est en effet devenu le premier Noir à jouer dans la LNH il y a exactement 63 ans. Pour lui rendre hommage, tous les joueurs porteront un autocollant sur le casque d’ici la fin du mois de février, soit le Mois de l'histoire des Afro-Américains.

«Pour honorer Willie, mettre cet [autocollant] sera génial pour tout le monde», avait déclaré l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Wayne Simmonds, récemment. Évidemment, les joueurs noirs comme moi [savent] qu’il a lancé le mouvement pour que nous soyons simplement considérés pour jouer dans la LNH. Et je pense que cela vaut pour tous les autres joueurs de couleur de cette ligue. Sans Willie, rien de tout cela ne serait possible.»

Les équipes ont également souligné la journée par l’entremise d’images et de messages sur les réseaux sociaux. Les Blue Jackets de Columbus ont notamment partagé une photo d’un casque orné de l’autocollant en question tout en accompagnant le cliché d’une célèbre citation de Martin Luther King: «La mesure ultime d'un homme n'est pas là où il se trouve dans les moments de confort et de commodité, mais là où il se tient dans les moments de défi et de controverse».

Luther King a été l’une des figures de proue du mouvement pour les droits civiques des Noirs. Le pasteur a longtemps milité pacifiquement pour le droit de vote et contre la ségrégation. Il a notamment remporté le prix Nobel de la paix en 1964, avant d’être assassiné à 39 ans en 1968.

O’Ree a quant à lui disputé 45 matchs dans la LNH avec les Bruins de Boston, entre 1958 et 1961. Il a totalisé quatre buts et 14 points.