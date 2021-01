Le FBI pour rassurer les militaires

Dans billet publié la semaine dernière, j’évoquais la présence d’un nombre non négligeable de complotistes, de suprémacistes blancs et de tenants de l’extrême droite au sein des différentes divisions de l’armée américaine.

Plusieurs sites d’informations américains confirment ce matin que les dirigeants de la Défense nationale sont très préoccupés par le phénomène. Ils le sont au point d’avoir demandé au FBI de vérifier les antécédents et les profils des 25 000 militaires qui se rendent dans la capitale pour l’assermentation du 20 janvier.

Cette nouvelle n’a rien de banal. Alors qu’on s’apprête à accueillir le 46e président de l’histoire, on veut s’assurer qu’un attentat ou une tentative d’assassinat ne puisse être le fait des militaires eux-mêmes. Faut-il encore rappeler que nous sommes aux États-Unis et non dans une démocratie naissante marquée par l’instabilité et une succession de coups d’État?

On a offert à Joe Biden la possibilité de prêter serment à l’intérieur plutôt sur que sur la plateforme habituelle. Soucieux de rassurer, de rassembler et de donner espoir, Le nouveau président a préféré se présenter à l’extérieur pour respecter la tradition. On sacrifiera plutôt la marche vers la Maison-Blanche et les nombreux bals ou festivités entourant l’assermentation.

Si le grand public n’aura pas accès au National Mall, ce sont malgré tout plus d’un millier de dignitaires dont il faudra assurer la sécurité. On retrouvera parmi eux les anciens présidents Clinton, Bush jr et Obama.

Alors que le pays traverse une période particulièrement douloureuse et agitée, la marge de manœuvre des responsables de la sécurité est nulle. Même si plusieurs généraux insistaient ce matin pour souligner que les vérifications du FBI ne pointaient en direction d’aucune menace, il n’est pas rassurant qu’on sente le besoin de s’assurer qu’il n’y a pas de traitres au sein des forces armées.

J’aimerais rappeler en terminant que la situation actuelle n’est pas sans évoquer le souvenir du 11 septembre. Rarement depuis 2001 la menace d’une infiltration terroriste n’a retenu autant l’attention. Cette fois cependant, les projecteurs ne sont pas braqués sur les immigrants ou leurs descendants, mais bien en direction des suprémacistes blancs et des factions d’extrême droite.

Si après le 11 septembre on a assisté aux conflits en Afghanistan et en Irak, au profilage racial ainsi qu’aux mesures du président Trump pour freiner l’immigration provenant de pays de confession musulmane, comment agira-t-on alors que l’ennemi c’est «nous»?