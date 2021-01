Notre planète est fatiguée

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve personnellement que le virus de la COVID-19 a agi à la manière d’un formidable révélateur. En quelques semaines à peine, la grande illusion d’un monde matérialiste qui se croyait tout puissant s’est effondrée. Encore en janvier et février 2020, nos politiciens nous parlaient de croissance des ventes, de croissance des revenus,et d’une réduction phénoménale du chômage au profit de l’emploi mur à mur.

Ils étaient totalement sûrs d’eux, ne nourrissant aucun doute sur la poursuite de cette ascension vers le ciel béni du profit. Et voilà qu’un virus microscopique a mis à genoux tout ce beau monde qui se complaisait à se regarder le nombril, à s’admirer lui-même comme dans un miroir, ivre d’autosatisfaction, se croyant invulnérable.

Le fait d’être confiné chacun chez soi nous permettra, du moins je l’espère, de revenir enfin vers les choses essentielles, en particulierde nous faire redécouvrir l’importance de nos rapports familiaux si souvent négligés auparavant. On va enfin cesser de toujours être à la course. À la course au travail, à la garderie à l’école des enfants, à l’épicerie, pour enfin revenir à maison et manger à la course le nez dans le cellulaire, totalement épuisés.

La consigne de demeurer chez soi sera-t-elle la meilleure quand on sait qu’à part sur les réseaux sociaux les gens ne communiquent plus ? Peut-être, si on tient compte qu’avant, nos loisirs étaient largement passés en voyages à travers le monde.

Cette course aux voyages, qui est certainement une des pires causes de la pollution atmosphérique qui peu à peu détruit notre environnement, fut bizarrement un des vecteurs les plus importants de propagation du virus. Étonnant non !

Avez-vous noté que ce virus s’attaque prioritairement à la respiration ? Pas besoin de s’en étonner puisque dans nos villes, l’air s’est raréfié au fil des ans. On le disait, mais personne n’y croyait. Mais là, on a le résultat en pleine face. Je pourrais aussi parler de l’air vicié des CHSLD ainsi que de l’air mal recyclé dans les écoles, mais à quoi bon ! La fatigue des hommes est devenue la fatigue de la planète qui a débouché sur une maladie à virus.

Georgette

C’est souvent en temps de catastrophe qu’on se retrouve acculé au pied du mur et forcé de revoir nos modus opérandi. Comme si les catastrophes avaient pour objectif de mettre en lumière nos travers et nos failles. Aurons-nous la sagesse d’y puiser des leçons ? Seul l’avenir le dira !