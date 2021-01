Plus d'un million de colis par jour pendant six mois pour Postes Canada

Sans grande surprise, Postes Canada a connu une nouvelle année record en 2020 en livrant plus de colis que jamais à la faveur de la pandémie de COVID-19 qui a forcé moult acheteurs et commerçants à se tourner vers le commerce en ligne.

Dès la mi-avril, Postes Canada s'est retrouvée à livrer plus 1 million de colis par jour. Ce rythme effréné s'est maintenu toute l'année, le cap du million de paquets livrés ayant été franchi 181 fois.

En comparaison, en 2017, Postes Canada avait franchi le seuil du million de colis livrés par jour à 67 reprises, soit presque trois fois moins souvent, a souligné la société d'État

Les livraisons se sont même accélérées avant les Fêtes avec la livraison de près de 20 millions de colis dans les deux semaines précédant Noël, incluant un record de 2,4 millions de paquets lors de la seule journée du 21 décembre.

«Dans des circonstances difficiles, Postes Canada a battu des records de livraison de colis au Canada, mais ce n'était toujours pas suffisant pour répondre à la demande», a reconnu Postes Canada par communiqué.

Signe que la pandémie a bel et bien bousculé les habitudes d'achat et de vente, Postes Canada a reçu plus de 50 % plus de colis de petites entreprises par rapport à 2019, avec des hausses particulièrement prononcées de 62 % en octobre, 73 % en novembre et 85 % en décembre.

Ces mois précédents Noël ont vu la deuxième vague déferler sur le pays et, dans la foulée, plusieurs provinces ont adopté des mesures sanitaires de plus en plus sévères qui ont nui au commerce traditionnel et propulsé toujours davantage les acheteurs vers le web.

«À Postes Canada, nous sommes d'avis que l'adoption en masse du magasinage en ligne, qui s'est produite très rapidement, a créé un véritable point de bascule; l'incidence sur l'économie du pays sera profonde, surtout au fil de la reprise des activités après la COVID-19», s'est avancé la société d'État.