Prêt pour une autre...

Alors me voici de retour avec ma page dans Le Journal de Québec, prêt pour la nouvelle année. J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter (vaut mieux tard que jamais) une très bonne année 2021. Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et paix. Sachez que je suis sagement resté à la maison pendant mes deux semaines de congé en ce début d’année et que je suis fin prêt à faire écho aux activités qui se passent en ville, et ce pour une 17e année.

Bon succès, Ichrak

Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe, m’annonce la nomination d’Ichrak Zahar (photo) au poste de vice-présidente marketing et communications du réseau. Diplômée en communications publiques de l’Université Laval, Ichrak cumule plus de 18 ans d’expérience dans le domaine du marketing, des communications et des nouveaux médias. Elle a notamment fait des passages remarqués au sein d’entreprises réputées, notamment dans le milieu des médias (Québecor), et chez Ameublements Tanguay. Lobe est un réseau constitué de près de 60 cliniques en santé auditive et communication réparties à travers le Québec. Ichrak entre en fonction aujourd’hui même. Je lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions.

60 ans de mariage

Raymond Beaumont et Denise Houde (photo), qui habitent la Résidence Le Jules-Verne à L’Ancienne-Lorette, ont célébré en début d’année (le 7 janvier) leur 60e anniversaire de mariage. Raymond a été propriétaire d’une épicerie dans les années 1960-1970 pour ensuite conduire des autobus pour la compagnie Voyageur. Quant à Denise, originaire de Limoilou, elle a été secrétaire d’école à la défunte Commission scolaire de L’Ancienne-Lorette. Le couple qui a toujours habité L’Ancienne-Lorette a eu deux enfants : Lyne et Gilbert, ce dernier étant décédé il y a quelques années. Toutes mes félicitations pour votre 60e anniversaire !

Boire mieux, boire moins et boire local

La distillerie des Appalaches de Lévis s’est distinguée à nouveau récemment sur la scène internationale, cette fois avec son tout premier gin alternatif sans alcool. Alphonse (photo), lancé à la fin de l’année 2020, a remporté la médaille d’argent à la toute première compétition dédiée au monde du spiritueux « sans » et/ou « réduit en alcool » (Low and no spirit masters 2021). Cette première avait lieu en Angleterre, la Mecque des spiritueux fins sur le continent européen. Cette performance est d’autant plus remarquable puisque Alphonse est le seul spiritueux sans alcool canadien à avoir mérité un podium parmi plus de 200 produits présentés, une première dans l’industrie. Chez nous, la SAQ fera une place toute particulière à Alphonse au courant des prochaines semaines (parfait pour le défi 28 jours sans alcool de février), étant le premier spiritueux sans alcool distribué par la société d’État.

Lions généreux

Le Club Lions St-Étienne-St-Nicolas-St-Rédempteur remercie NAPA Mécanique Auto D.R. Inc., de la Route Lagueux à Lévis, pour son don de 1000 $. Les membres Lions Martin Gilbert et Lynda Cayouette (photo) avaient promis de remettre un dollar (1 $) à leur Club pour chacune des factures produites en 2020. C’est leur 4e remise au total. En cette période de pandémie, ce geste est apprécié par tous.

Anniversaires

Denise Bombardier (photo), animatrice, chroniqueuse et auteure... Fernand Labrecque, propriétaire du salon de coiffure Jean-Claude, Carrefour Les Saules à Québec, 69 ans... Brian Gionta, joueur de hockey américain de la LNH (15 saisons dans la LNH) 42 ans... Maxime Bernier, ex-député de Beauce, fondateur et actuel chef du Parti populaire du Canada, 58 ans... Mark Messier, joueur de la LNH de 1979 à 2004, 60 ans... Kevin Costner, acteur américain, 66 ans... Richard Ouellet, maire de Saint-Simon-de-Rimouski de 1977 à 2001, 87 ans.

Disparus

Le 18 janvier 2020 : Roger Nicolet (photo), 88 ans, ingénieur et politicien québécois ayant présidé plusieurs commissions d’enquête... 2019 : Gilles Paquet, 82 ans, économiste et professeur émérite à l’Université d’Ottawa... 2018 : Martine Époque, 75 ans, professeure de danse et chorégraphe canadienne... 2017 : Guy Royer, 70 ans, ex-DG de la Fondation du Grand Chemin et de chez Desjardins Sécurité financière... 2016 : Pierre Desruisseaux, écrivain et poète québécois... 2016 : Glenn Frey, 67 ans, chanteur et membre fondateur du groupe The Eagles... 2011 : Marcel Marlier, 80 ans illustrateur belge (Martine)... 2010 : Kate McGarrigle, 63 ans, auteure-compositrice et interprète... 2000 : Pierre Labelle, 58 ans, humoriste, comédien et chanteur.