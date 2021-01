Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 19 janvier:

- «L’intouchable Drew Peterson»

La vie personnelle du policier Drew Peterson est scrutée à la loupe alors que sa quatrième épouse disparaît dans des circonstances nébuleuses. Mais ce n’est pas tout: comme sa troisième femme a été retrouvée morte, on l’accuse de meurtre. Drame mettant en vedette Rob Lowe et Kaley Cuoco.

Mardi, 10 h, MOI ET CIE.

- «Les morsures de l’aube»

Mêlant le suspense et le fantastique, ce long métrage français propose une intrigue nocturne, dans les rues de Paris. Habituée de faire la fête, un jeune homme reçoit une proposition étonnante: retrouver un être mystérieux en échange de beaucoup d’argent. Avec Guillaume Canet et Asia Argento.

Mardi, 15 h 22, StudioCanal.

- «50 façons de tuer sa mère»

Anaïs Favron fait vivre toutes sortes de sensations fortes à sa maman Denise, 68 ans, au Québec. En Outaouais, Anaïs entraîne sa mère dans plusieurs activités hivernales comme le biathlon et le hockey. Ainsi, elle devient gardienne de but pour les Olympiques de Gatineau.

Mardi, 18 h 30, Unis TV.

- «Créatures meurtrières d’Australie»

Le sol australien regorge d’animaux et d’insectes prêts au combat constant qu’ils doivent livrer en plein désert. Plusieurs d’entre eux sont devenus de célèbres tueurs, ayant appris à être sans merci pour survivre devant tous les dangers qui les guettent, dont leurs adversaires, bien sûr, mais aussi le rude climat.

Mardi, 19 h, ICI Explora.

- «Moi j’mange»

Émission 100 % végé animée par Stéphane Bellavance. Avec lui, on se questionne sur le sort de la planète et sur notre santé, ainsi que sur l’attrait pour les viandes végétales. Côté recettes, on concocte un pot-au-feu de légumes, du fromage feta chaud aux raisins rôtis et une boisson à l’avoine.

Mardi, 19 h 30, Télé-Québec.

- «Vendre ou rénover au Québec»

Lorsque notre propriété ne nous convient plus, vaut-il mieux lui faire subir une cure de jeunesse ou la quitter? Comme bien des couples, le designer Daniel Corbin et la courtière immobilière Maïka Desnoyers n’ont pas la même réponse à offrir. Début de la cinquième saison.

Mardi, 21 h, Canal Vie.

- «Rue King»

Chacun doit composer avec ses petits tracas dans le loft. Alors que Marie-Ève et Pier-Luc veulent savoir s’ils sont passés à l’acte pendant que l’alcool coulait à flots, Sophie fait face à sa soeur Anaïs - une vraie rivale - de passage à Sherbrooke. Pour sa part, Mehdi voudrait bien parler à Sophie.

Mardi, 21 h 30, TVA.