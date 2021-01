Un beau geste des partisans des Bills

Les partisans des Bills de Buffalo ont amassé plus de 75 000$ et ont décidé de remettre la somme à l’organisme de charité préféré du quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson.

Samedi dernier, les Bills ont vaincu les Ravens 17 à 3 pour obtenir leur billet pour la finale de l’Association américaine. Le pivot de l’équipe perdante a d’ailleurs été contraint de quitter la rencontre en raison d’une commotion cérébrale.

La «Bills Mafias», qui est le surnom des partisans de la formation new-yorkaise, a donc remis un chèque à l’organisme Blessings in a Backpack, qui nourrit plus de 88 000 enfants dans plus de 1000 écoles primaires.

«Merci à la Bills Mafia pour ce support qui nous permettra de nourrir les enfants à Louisville et partout dans notre nation», a écrit sur son compte Twitter l’organisme.

Ce n’est pas la première fois que les amateurs des Bills posent un geste de la sorte. En 2018, ils ont remis plus de 22 000$ à la fondation de l’ancien quart-arrière des Bengals de Cincinnati Andy Dalton. La Bills Mafia voulait le remercier d’avoir lancé une passe de touché dans les dernières secondes d’un affrontement contre les Ravens. Cela avait permis aux Bengals de l’emporter et confirmé que les Bills allaient prendre part aux éliminatoires pour la première fois en 19 ans.