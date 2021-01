Un entrepreneur prêt à fournir un million de masques N95

Alors que des milliers de travailleurs de la santé au Québec veulent obtenir le droit d'utiliser des masques N95 pour se protéger de la COVID, un homme d'affaires des Laurentides est prêt à en fournir un million au gouvernement.

FMPG Fourniture médicale importe des masques de Taïwan. Jusqu’à maintenant, 700 000 masques ont été vendus au gouvernement de Terre-Neuve et 100 000 à celui de l’Ontario. Le président a tenté de rejoindre les autorités québécoises, mais en vain.

Dans l’entrepôt de Saint-Jérôme, on retrouve 75 000 masques, mais son patron assure pouvoir en distribuer une grande quantité.

Des tests extensifs ont eu lieu avec Urgences-santé. «J’ai travaillé des mois avec eux, on a testé plusieurs masques. [...] Il a passé le test quantitatif, le fit test, il a eu des résultats de 100%», explique Pascal Gauthier.

Un appel d’offres a été réalisé et les résultats devraient être connus prochainement.

Une ordonnance de la santé publique québécoise datant de juin dernier interdit l’utilisation de ces masques pour le personnel qui se retrouve dans une chambre avec un patient COVID.

Québec solidaire et des syndicats exigent encore une fois de mieux protéger les travailleurs de la santé et demandent au ministre de revoir cette directive. Les gouvernements ontariens et manitobains ont d’ailleurs autorisé leur utilisation.

«Des gens sur la ligne de front contre le virus réclament d’avoir le droit de porter des N95. On sait qu’au gouvernement on manque de N95, notre réserve de masques est à peu près à moitié vide, et au même moment, il y a un entrepôt au Québec, où il y a plein de masques qui ne servent à rien», lance Gabriel Nadeau-Dubois.

En date du 11 janvier, l’inventaire dans les établissements se chiffrait à 2 456 709, l’inventaire en réserve à 3 231 017 pour un total de 5 687 726 masques. Le gouvernement estime que 20 000 masques N95 sont utilisés chaque jour.

