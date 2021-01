Une équipe excitante

Pas de doute. Ils forment un groupe bien différent. Un groupe qu’on va sans doute se plaire à épier au cours d’une saison qui promet plusieurs bouleversements.

Ils sont rapides.

Ils sont fringants.

Et, surtout, l’effort au boulot fait ressortir davantage le talent et la détermination de cette équipe.

Deux matchs ne font pas une saison, je vous le concède. Donc, on devrait se garder une petite gêne. Mais on ne peut rester indifférent devant les actions réalisées par le Canadien lors des affrontements contre les Maple Leafs de Toronto, un match qu’il avait à sa portée, et devant les Oilers d’Edmonton, samedi soir.

Pas de demi-mesures.

Certes, il y aura des ajustements à apporter. Il y aura sûrement des modifications au niveau des lignes d’attaque. Avant de s’interroger sur Jesperi Kotkaniemi, peut-on reconnaître que Tyler Toffoli et Joel Armia ne parviennent pas à créer une chimie avec leur joueur de centre en raison de leur incapacité à s’ajuster.

Doit-on blâmer le joueur de centre quand Toffoli tire à deux pieds du filet ? Doit-on blâmer Kotkaniemi quand Toffoli place son défenseur dans une situation vulnérable et que Connor McDavid s’évade ? Doit-on blâmer Kotkaniemi si Armia ne parvient pas à suivre le tempo ? Certes, les entraîneurs devront lui conseiller de choisir les bons moments pour appliquer une mise en échec, mais l’effort est constant.

Des solutions

Claude Julien n’a pas caché qu’il faudra encore du temps pour polir le système qu’on veut implanter. Après tout, on n’a disputé que deux matchs après un court camp d’entraînement.

Entre-temps, ce qu’on anticipait en lever de rideau se confirme. Les décisions prises au cours de l’entre-saison avaient pour but de changer le caractère de cette formation, et les deux premiers matchs offrent des perspectives intéressantes.

Une attaque massive plus variée, plus imprévisible pour l’adversaire. Une brigade défensive qui ne reposera pas uniquement sur Shea Weber et Jeff Petry. Ne doit-on pas s’étonner des prestations d’Alexander Romanov ? Quand une équipe peut miser sur Brett Kulak et Romanov comme troisième paire de défenseurs, elle se démarque assurément de la compétition, du moins cette brigade défensive occupe sûrement une place dans le top 5 de la Ligue nationale.

Et, ce qui est encore plus étonnant, c’est que Ben Chiarot passe plus de temps sur la patinoire que Weber et Petry dans un match contre McDavid et Leon Draisaitl... et que Joel Edmundson termine avec une fiche de plus trois.

Une nouvelle identité

Mais c’est un peu ça la nouvelle identité de cette formation. Par exemple, si vous consultez le temps de jeu de chacun des joueurs, samedi à Edmonton, vous réaliserez qu’il y a très peu d’écart sur l’utilisation des attaquants.

Il y avait un plan à respecter. Il y avait une couverture spéciale pour limiter les dégâts quand McDavid et Draisaitl seraient sur la patinoire.

Mission accomplie. Encore fallait-il que Carey Price se dresse comme un mur, le genre de défi qu’il affectionne, surtout après avoir concédé cinq buts aux Maple Leafs de Toronto, mercredi dernier.

Il a vite fait oublier une performance qui ne répondait pas au standard qu’il a établi. Contre les deux joueurs étoiles des Oilers : huit tirs... huit arrêts.

Ce qui rend cette saison encore plus captivante, c’est cette formule adoptée par la Ligue nationale en raison de la pandémie. Une division canadienne a de quoi soulever les passions.

La compétition s’annonce très relevée.

Le meilleur exemple : les deux mêmes équipes s’affrontent de nouveau ce soir à Edmonton. Deux matchs en trois jours, quatrième match en six soirs pour les Oilers.

Un troisième match de suite à l’étranger pour le Canadien. Trois autres à venir par la suite, trois matchs prévus à Vancouver.

Appliquera-t-on les mêmes consignes, ce soir ? Sans doute. Cependant, les Oilers modifieront le scénario, parce qu’il faut prévoir que McDavid et Draisaitl auront le couteau entre les dents.

Mais le Canadien est différent.

Il peut composer avec l’adversité. Il semble avoir la capacité pour réagir à bien des stratégies que lui proposera l’adversaire.

Pourra-t-il cependant modifier les rôles des participants ?

McDavid et Draisaitl ont l’habitude de voir leurs noms tout en haut de l’affiche. En caractères gras par surcroît. Par conséquent, il faut prévoir une réplique sévère de la part des deux joueurs.

La formule de la division canadienne nous permet d’obtenir une réponse dès ce soir, 48 heures après le premier affrontement... alors que par le passé, il fallait attendre deux mois avant que les deux mêmes formations croisent le fer.

On ne peut pas demander mieux !

Mise à jour

Au-delà de 16 minutes de temps de jeu, trois tirs au but, un différentiel de plus deux, et sur le même trio que Artemi Panarin, un deuxième match nettement plus valorisant pour Alexis Lafrenière...

Un contraste avec Pierre-Luc Dubois. Un différentiel de moins deux, 17,24 minutes de temps de jeu, un seul tir au but et 48 %, le taux d’efficacité dans le cercle des mises en jeu...

Oh, a-t-on déjà oublié Max Domi, cloué au banc de son équipe lors des cinq dernières minutes du premier match de la saison ? Samedi, il a joué 15,19 minutes, un tir au but, fiche de moins deux, mais, mince consolation, 60 % dans le cercle des mises en jeu...

Les Flyers de Philadelphie devront se passer des services de Sean Couturier...

Quel début de saison pour Maxime Comtois : il a marqué trois buts au cours des deux premiers matchs, trois buts, c’est le total de buts marqués par les Ducks de Anaheim...

Erik Karlsson a passé en moyenne 29,41 minutes sur la surface de jeu lors de la première semaine d’activités. Brent Burns montre une fiche de 27,08 minutes...