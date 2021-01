Une troisième victoire de suite pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont continué de remettre leur saison 2020-2021 sur les rails avec une troisième victoire consécutive. Lundi soir, les hommes de Nick Nurse ont vaincu les Mavericks de Dallas 116 à 93, à Tampa.

Ce fut encore une fois une belle performance pour le Québécois Chris Boucher, qui a cumulé 21 points et 10 rebonds. Le vétéran Kyle Lowry a mené l’équipe avec une production de 23 points. Remplaçant comme Boucher, Norman Powell a aussi bien fait avec 17 points.

Nurse a visiblement perdu patience avec Aron Baynes, qui n’a obtenu aucun point en 11 minutes, avant d’être confiné au banc. Sa première mi-temps a été à l’image de celle des Raptors, qui n’ont inscrit que 47 points. Toronto a ensuite explosé en deuxième moitié de rencontre avec 69 points.

Les Raptors ont été très solides en défense dans ce match. La vedette des Mavericks Luka Doncic n’a récolté que 15 points.

Julius Randle tranche en fin de rencontre

À New York, Julius Randle a pris les choses en main en fin de quatrième quart pour aider les Knicks à vaincre le Magic d’Orlando au compte de 91 à 84.

Randle a accumulé neuf points lors des quatre dernières minutes de la rencontre, dont six lors de la dernière minute d’action. Il a terminé sa journée de travail avec un double-double en vertu de ses 21 points et 17 rebonds. Son coéquipier RJ Barrett a également bien fait avec 22 points et 10 ballons saisis sous le panier.

Nikola Vucevic (24 points, 14 rebonds) et Aaron Gordon (18 points, 17 rebonds) ont été les joueurs les plus efficaces dans la défaite.

Les Knicks ont ainsi remporté leurs deux dernières sorties après avoir subi une série de cinq revers.

À Brooklyn, James Harden n’a toujours aucun complexe à jouer pour les Nets, lui qui a inscrit 34 points dans la victoire des siens de 125 à 123 sur les Bucks de Milwaukee.

Kevin Durant a été à la hauteur lui aussi avec 30 points. C’est d’ailleurs l’un de ses tirs de trois points qui a fait la différence dans les dernières secondes du match.

De l’autre côté, Giannis Antetokounmpo a donné une chance aux Bucks avec ses 34 points et ses 12 rebonds, mais les Bucks ont tout de même subi un premier revers à leurs cinq dernières parties.

La COVID-19 sévit de plus belle

Par ailleurs, un match prévu lundi a été repoussé, soit celui entre les Wizards de Washington et les Cavaliers de Cleveland. Les deux clubs devaient initialement s’affronter deux fois en autant de jours, dimanche et lundi, mais les duels n’ont pas eu lieu en raison de la COVID-19.

Le circuit a également annoncé lundi un nouveau report touchant le duel entre les Wizards et les Hornets de Charlotte, prévu mercredi. Les Wizards n’auront pas le minimum de huit joueurs nécessaires et disponibles pour amorcer la partie en raison du suivi des contacts.