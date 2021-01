RODRIGUEZ, Oscar



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Oscar Rodriguez, survenu à Québec le 2 janvier 2021. Il était le fils de Horacio Rodriguez et de feu Lidia Alba. Il habitait à Québec.Les cendres de monsieur Rodriguez seront rapatriées en Argentine et inhumées au cimetière Tres de Febrero, Pablo Podesta à Buenos Aires. Il laisse dans le deuil sa tante Haydeé Irma Alba; son frère Ricardo (Mirta Cantin); sa cousine Maria Antonia Gutiérrez; ses neveux et nièces: Lucas Rodriguez, Noelia Rodriguez Cantin et ses enfants Numa et Benjamin Rodriguez; des amis très chers: Humberto Salierno, Mariano Llorente, Rolando Robles, Celso Rivero, Claudio Martin, Carina Mazzarelli, Monica Alonso, Fernando Coun, Enza Di Gorgio et sa fille Camila Ramos, Gerardo Tezza, Mirta Quiroga, Laura Schimpf, Cristina Holle, Ruben Quemada, Miguel Caballero (Xenia Ribera), Mamadou, Christian Robledo (Marina Siffredi), Danielle Le Boutillier, Isabelle Lamelin, Louise, Alina Olteanu et Claudia Ortega. Il quitte également de nombreux collègues de travail ainsi que plusieurs personnes qu'il a côtoyées pendant ses études. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à Julie Chantal, Max Férandon, la direction de la Mission sociale Harmonia, le Consulat Général d'Argentine, la Coopérative d'habitation De La Chevrotière, Diane Roy, Martin Charland, Véronique Alain, Claudia Ortega, Christian Robledo ainsi qu'aux gens qui ont contribué aux collectes de fonds et à tous ceux qui se sont montrés solidaires envers eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cap Diamant, 1415 rue Frank-Carrel, bureau 261, Québec (QC) G1N 4N7, téléphone : 418 614-9453. https://fondationcapdiamant.com/faire-un-don/" Cher Oscar, nous serons éternellement reconnaissants pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour ta famille et tes amis. Repose en paix. "