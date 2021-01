DIONNE, Madeleine Sénéchal



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 janvier 2021, à l'âge de 100 ans, est décédée en douceur madame Madeleine Dionne, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Dionne, elle était la fille unique de feu madame Marie-Anne Blouin et de feu monsieur Albert Sénéchal. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Raynald Rochette), Aline, feu France, Lucie (Réjean Plante) et Danny (Line Picard); ses petits-enfants: Sylvain (Sarah Bachand), Mélanie (Patrice Bois), Chantal (Germain Levesque), Donald (Marie-André Durand), Cindy et Jessy Picard; ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Chloé, Xavier, Rose, Tristan et feu Raphael; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dionne: feu Thérèse (feu Wellie Chabot), feu Jeanne (feu Adrien Hébert), feu Marcel (feu Gisèle Cantin), feu Henri (feu Marie-Paule Sirois), feu Cécile (feu Arthur Pelletier) et feu Claude (Pauline Picard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le personnel du Manoir des Pins ainsi que celui du CLSC de la haute-ville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, www.operationenfantsoleil.ca.