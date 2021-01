À l'écoute des experts

Aujourd’hui, je vous invite à lire la lettre d’une collègue enseignante qui désire conserver son anonymat. Je tiens à la remercier de sa confiance. Pour les besoins de la cause, je l’appellerai Mme Isabelle.

Lundi passé, en promenant mon chien, j’ai remarqué la tranquillité inhabituelle dans mon quartier. À 8h un lundi, c’est assez anormal. Les seules voitures que j’ai croisées transportaient des enfants vers l’école primaire.

Cela m’a fait réagir. La COVID-19 est là, partout, sournoise. Les organismes de santé sont perplexes face à cette menace. Les hôpitaux débordent. Le gouvernement a instauré un deuxième confinement et un couvre-feu.

Je me suis donc interrogée sur les raisons de cette réouverture des écoles alors que le virus est incontrôlable aux dires des autorités.

La parole aux pédiatres

En parcourant l’actualité des dernières semaines, j’ai constaté que plusieurs personnes favorisaient ce retour à l’école des enfants. La prise de parole de l’Association des pédiatres a cependant retenu mon attention.

«Malgré l’augmentation des cas de COVID-19, l’Association des pédiatres du Québec presse le gouvernement Legault de rouvrir les écoles le 11 janvier et même de réévaluer la possibilité d’autoriser les activités sportives chez les jeunes, chez lesquels on observe «une augmentation alarmante» de la détresse psychologique et des problèmes de santé mentale.»

J’ai d’abord été heureuse de constater que les pédiatres prennent la parole pour le bien des enfants. En effet, il est de la plus haute importance de s’occuper de la détresse psychologique chez les jeunes.

Toutefois, l’anxiété chez les enfants existe depuis quelque temps déjà. Alors, où étaient ces pédiatres auparavant?

Anxiété et difficultés d’apprentissage

Il a été remarqué que les troubles anxieux sont présents, notamment en lien avec les difficultés d’apprentissage. Comme le mentionne Chantal Besner:

«Les recherches de l’ACTA (Association canadienne des troubles d’apprentissage) révèlent que les personnes ayant des troubles d’apprentissage sont deux fois plus susceptibles que les autres de faire état de stress élevé, de dépression, de troubles anxieux et de pensées suicidaires, de consulter des spécialistes de la santé mentale et d’être généralement en moins bonne santé mentale.»

Toujours selon Mme Besner:

«Certains enfants sont submergés par leur trouble d’apprentissage, surtout à force d’accumuler les échecs. Surviennent alors les discours négatifs et une baisse importante de l’estime de soi [...] Plus il vieillit, plus l’enfant prend conscience de sa différence. Certains développeront une sorte de peur sociale (crainte de se faire humilier, de perdre la face, etc.) d’où émergent parfois des problèmes d’anxiété.»

Et, enfin:

«Fréquenter une classe ou une école adaptée peut aider l’enfant à se sentir moins seul dans sa différence. Il ressentira une moins grande pression sociale de devoir réussir, ce qui contribuera à faire baisser son niveau d’anxiété. Même si on priorise l’intégration des enfants ayant un trouble d’apprentissage dans les classes régulières, il n’en reste pas moins que les écoles subissent malheureusement des [coupes] sur le plan du soutien en orthopédagogie.»

Services aux élèves

C’est d’ailleurs cette inquiétude sur les services aux élèves en difficulté d’apprentissage qui a motivé les enseignants du Québec à placer dans leurs revendications les éléments suivants:

Générer une composition de la classe offrant des conditions propices à un enseignement et à des apprentissages de qualité;

Offrir des services aux élèves correspondant à leurs besoins;

Réviser les règles de formation des groupes en diminuant les ratios;

Obtenir autant de classes spécialisées qu’il est nécessaire pour répondre aux besoins de TOUS les élèves chez qui cette option est jugée la meilleure après évaluation;

Simplifier le processus de reconnaissance des élèves HDAA et en réduire la durée;

Rendre obligatoires l’obtention de services pour les élèves HDAA et la mise en place de l’équipe du plan d’intervention à la demande de l’enseignante ou de l’enseignant.

Toutes ces revendications visent à donner de meilleurs services aux élèves HDAA, ce qui contribuerait sûrement à diminuer l’anxiété chez les enfants.

Si la santé mentale de nos jeunes nous tient à cœur, pourquoi ne l’est-elle pas en tout temps? Et pourquoi certains spécialistes de notre jeunesse, plutôt discrets depuis des années, n'appuient-ils pas nos enseignants quand ils s’en inquiètent?