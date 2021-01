Alex Galchenyuk marque à ses débuts pour les Sénateurs

Disputant un premier match cette saison avec les Sénateurs, l’ancien du Canadien de Montréal Alex Galchenyuk s’est assuré de laisser une bonne impression avec un but sur le jeu de puissance dans une défaite de 4 à 3 en prolongation contre les Jets, mardi à Ottawa.

La troisième sélection au total lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2012 a décoché un tir sur réception au centre du cercle des mises au jeu qui n’a laissé aucune chance au gardien Laurent Brossoit.

Galchenyuk, qui porte les couleurs d’une cinquième équipe en moins de trois ans, a amorcé la saison au sein de l’escouade de réserve. Mardi, il remplaçait Tim Stutzle, blessé, dans la formation.

Nikolaj Ehlers a inscrit le but de la victoire en prolongation en trompant la vigilance Matt Murray, tout comme l’avaient fait avant lui Adam Lowry, Kyle Connor et Josh Morrissey. Le gardien a effectué 24 arrêts.

Josh Norris se souviendra également de ce match puisqu’il a inscrit son tout premier but en carrière, lui qui a maintenant disputé six parties dans le circuit Bettman, toutes avec les «Sens». Il a été un choix de première ronde, la 19e sélection au total, des Sharks de San Jose en 2017.

Chris Tierney a également déjoué Brossoit, qui a été mis à l’épreuve 41 fois.

Hughes a le meilleur sur Lafrenière

Au cœur d’un duel opposant les deux derniers premiers choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey, Jack Hughes a eu le meilleur sur Alexis Lafrenière, mardi soir, lors d’un duel entre les Devils du New Jersey et les Rangers à New York.

Le premier joueur à avoir entendu son nom lors de l’encan de 2019 a inscrit deux buts et fourni une mention d’aide dans un gain de 4 à 3.

De son côté, le Québécois a été blanchi de la feuille de pointage. Le premier choix du repêchage de 2020 est toujours à la recherche de son premier point dans le circuit Bettman, lui qui y disputait un troisième match.

Hughes connaît tout un début de saison. L’Américain de 19 ans a amassé deux réussites et quatre aides en trois parties. Sa brillante performance du jour a permis aux Devils de signer un deuxième gain en 2021.

Les autres butteurs des vainqueurs ont été Travis Zajac et Miles Wood, tandis que la réplique des Blueshirts est venue des bâtons de Chris Kreider, Mika Zibanejad et Filip Chytil.

Dans la défaite, Adam Fox et Artemi Panarin ont obtenu deux mentions d’aide chacun.

Les Flyers se vengent

Humiliés 6 à 1 la veille, les Flyers ont obtenu leur revanche sur les Sabres de Buffalo en les blanchissant 3 à 0, lors d’un affrontement présenté à Philadelphie.

Le gardien Brian Elliot a réalisé 39 arrêts et a ainsi obtenu le 41e jeu blanc de sa longue carrière.

Les marqueurs du club de la Pennsylvanie ont été Travis Konecny, Jakub Voracek et Kevin Hayes (filet désert).

Encore cinq buts contre les Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago ont utilisé un troisième gardien en quatre matchs, mais le résultat a été le même. Le club de l’Illinois a accordé exactement cinq buts dans une quatrième défaite d’affilée, cette fois dans un revers de 5 à 4 en prolongation face aux Panthers de la Floride.

Kevin Lankinen disputait un tout premier match dans la LNH à 25 ans, et le Finlandais a bloqué 23 rondelles. Carter Verhaeghe, deux fois, Patric Hornqvist, Keith Yandle et Frank Vatrano, ce dernier lors de la période supplémentaire, l’ont déjoué.

Dominik Kubalik a réussi un doublé dans la défaite. L’ancien des Remparts de Québec Philipp Kurashev a marqué son premier but dans la LNH à son troisième match en carrière. Patrick Kane a lui aussi fait scintiller la lumière rouge.

Les Penguins refont le coup aux Capitals

Dans un deuxième match consécutif, les Penguins ont trouvé le moyen de vaincre les Capitals de Washington en prolongation dans un match présenté à Pittsburgh.

Cette fois, ils l’ont emporté au compte de 5 à 4. C’est Sidney Crosby qui a joué les héros en après le temps réglementaire. Il s’agissait de la troisième réussite du capitaine des «Pens» en quatre sorties cette saison.

Encore Bobby Ryan!

Bobby Ryan a marqué dans un troisième match de suite, cette fois dans un gain de 3 à 2 en prolongation de ses Red Wings contre les Blue Jackets de Columbus, à Detroit.

Avec quatre filets, il était ainsi au sommet des buteurs de la ligue, en compagnie de Travis Konecny (Flyers), avant le duel de fin de soirée entre l’Avalanche du Colorado et les Kings de Los Angeles.

Tyler Bertuzzi a marqué le filet de la victoire après seulement 15 secondes de jeu en prolongation, notamment en raison de la couverture ratée de l’ancien du Tricolore Max Domi.