Assaut sur le Congrès: un militant d’extrême droite inculpé pour conspiration

Un militant d’extrême droite a été arrêté mardi et inculpé pour conspiration après l’assaut meurtrier contre le Congrès le 6 janvier à Washington, a annoncé la justice américaine.

Thomas Caldwell, sexagénaire et habitant dans le nord de la Virginie, est accusé d’avoir organisé un petit groupe associé à la mouvance des Oath Keepers, qui rassemble une myriade de groupuscules violents anti-gouvernement à travers le pays, pour entrer « volontairement » dans le bâtiment du Congrès.

Les violences du 6 janvier étaient globalement chaotiques, désorganisées et typiques d’une émeute spontanée. Mais les vidéos, les photos et les communications analysées depuis ces violences menées par des partisans de Donald Trump suggèrent un niveau inquiétant de préparation et d’organisation, propre aux groupes de miliciens qui s’entraînent régulièrement au maniement des armes et à la guérilla.

Selon l’enquête de la police fédérale, M. Caldwell, qui semble avoir « un rôle de meneur au sein des Oath Keepers », a « planifié et coordonné » son action en désignant un hôtel des environs de Washington à ses présumés complices. « C’est un bon emplacement et il nous permettrait de chasser de nuit si on le voulait », a-t-il notamment expliqué dans un message sur Facebook posté le 1er janvier.

Parmi ses complices, le FBI cite une femme, Jessica Watkins, et un homme, Donovan Crowl, qui ont été arrêtés lundi dans l’Ohio et sont accusés de s’être introduits de force dans un bâtiment interdit.

Ancienne militaire âgée de 38 ans et membre d’une milice de l’Ohio, Jessica Watkins avait posté des messages et des photos le 6 janvier la montrant, en tenue de combat, près du Capitole.

« Moi, avant de forcer l’entrée du Capitole », explique-t-elle sur son compte Parler. « Oui, on a pris d’assaut le Capitole », ajoute-t-elle plus tard sur son compte, affirmant avoir « créé des événements historiques ».

Donovan Crowl, un ancien Marine quinquagénaire, membre de la même milice que Jessica Watkins, a lui aussi publiquement admis sa présence pendant l’assaut dans un entretien au magazine New Yorker.

Il a expliqué s’être rendu à Washington pour « assurer la sécurité d’un VIP » qu’il n’a pas identifié, et assuré que ses intentions étaient « pacifiques ».

Près de 90 personnes ont été inculpées, dont au moins cinq pour « conspiration », pour les violences au Congrès, qui ont fait cinq morts.