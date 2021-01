Cégeps et universités: possible retour sur les bancs d’école

Des discussions «intensives» sont en cours entre François Legault et le Dr Horacio Arruda pour permettre le retour graduel des étudiants sur les campus des cégeps et des universités.

«Je suis partisan que les jeunes du cégep et de l’université aillent au moins une fois par semaine au cégep ou à l’université, pour voir du monde, dit M. Legault. Il est temps qu’ils voient du monde, après 11 mois.»

Par contre, la Santé publique n’a pas encore donné son aval à un retour en classe pour le moment. La décision pourrait venir après le 8 février, soit après la fin prévue du confinement renforcé et du couvre-feu. «J’ai très hâte, mais je ne veux pas le faire sans l’accord de la Santé publique», affirme le premier ministre.

M. Legault reconnaît toutefois que cette mesure risque de favoriser la propagation de la COVID-19, tout comme avec le retour en classe au primaire et au secondaire. «Ce n’est pas l’idéal, mais on considère qu’on est capables de le prendre et qu’on doit le prendre quand on considère l’importance que ces enfants-là soient à l’école», dit-il.