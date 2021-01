«C’est ridicule» - Antoine Roussel

Antoine Roussel n’est pas satisfait du jeu des Canucks de Vancouver par les temps qui courent.

La troupe de Travis Green, qui disputera ses trois prochains matchs face au Canadien de Montréal, vient de subir trois défaites consécutives, dont deux aux mains des Flames de Calgary.

«C’est sûr que le début de saison n’est pas à mon goût, a admis Roussel, mardi, lors de son passage à l’émission JiC. Mais la saison est encore jeune et on a beaucoup de matchs qui s’en viennent cette semaine. On veut renverser la tendance, c’est clair.»

Lorsque l’animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie a appris à Roussel en pleine entrevue que son coéquipier Elias Pettersson avait été mis à l’amende pour un coup de bâton à l’endroit de Sean Monahan, le Français a fait connaître son mécontentement.

«Un petit coup de bâton comme ça, c’est ridicule de donner une amende, a-t-il déploré. C’est un joueur qui devrait être protégé. Sidney Crosby fait ça lui et il n’est jamais mis à l’amende. Je comprends qu’il y a deux livres de règlement : un pour les joueurs de mon type et un autre pour les joueurs comme Elias. Je trouve ça vraiment limite.»

Pas d’amis sur la glace

Deux très bons amis, Dylan Larkin et Zach Werenski, ont jeté les gants, lundi, alors que les Red Wings de Detroit et les Blue Jackets de Columbus croisaient le fer.

Cet incident a permis à Roussel de replonger dans ses souvenirs.

«J'ai envie de te dire que ça m'est déjà arrivé aussi. J’étais arrivé à Vancouver la veille d’un match et j’étais allé manger avec mon ami Alex Burrows et sa famille. On passe la soirée ensemble, je joue avec les enfants, super belle soirée. Le lendemain, on joue et je commence à brasser Henrik ou Daniel – je ne sais pas lequel des deux, ils sont pareils.»

«Je vois Alex qui arrive, il m’en met trois dans le kodak! La meilleure leçon qu’il m’a apprise est qu’il n’y a pas d’amis sur la glace.»