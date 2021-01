COVID-19 : un match remis dans la LNH

La Ligue nationale de hockey a décidé de reporter le match prévu mardi soir entre les Hurricanes de la Caroline et les Predators de Nashville en raison de la COVID-19.

Le circuit Bettman a confirmé sur l'heure du midi que la partie n'aura pas lieu tel que prévu. Le site The Athletic a rapporté que le coronavirus affectait les rangs des «Canes». La chaîne TSN a mentionné que trois joueurs seraient ennuyés par le problème.

La veille, les deux formations ont croisé le fer au Bridgestone Arena et la Caroline l’a emporté 4 à 2 grâce à trois buts au dernier vingt. La troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour doit disputer six parties d’affilée à domicile à compter de jeudi. Les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas ont à se présenter à Raleigh pour deux rencontres chacun d’ici la fin du mois.

Les Hurricanes comptent deux gains en trois duels jusqu’ici.