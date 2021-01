COVID-19: la situation reste stable à Québec

Le nombre de nouveaux infectés à la COVID-19 dans la région de Québec fait un léger rebond après sa meilleure journée depuis longtemps lundi. Au total, 127 nouveaux cas ont été enregistrés dans la Capitale-Nationale et 62 en Chaudière-Appalaches.

Après avoir atteint son point le plus bas de nouveaux cas en deux mois lundi, la région enregistre une légère hausse des nouvelles infections mardi. Avec 127 cas, la Capitale-Nationale retrouve le niveau stable où elle se situait la semaine dernière.

Encouragée par les données en baisse de la dernière semaine, la santé publique de la Capitale-Nationale doit faire le point sur sa situation lors d’un point de presse en après-midi mardi. Le directeur régional de Santé publique, le Dr André Dontigny sera notamment sur place.

La Rive-Sud demeure quant à elle sous sa moyenne des dernières semaines avec 62 nouvelles infections. C’est tout de même une légère hausse versus la journée de lundi, où seulement 47 nouveaux cas avaient été diagnostiqués en Chaudière-Appalaches.

14 décès dans la grande région de Québec

Malgré la baisse des cas, la grande région de Québec continue malheureusement d’enregistrer des décès.

Selon la compilation du Journal, sept nouveaux décès s’ajoutent au bilan de la Capitale-Nationale, pour un total de 830 depuis le début de la crise. Sept morts s’ajoutent aussi du côté de Chaudière-Appalaches, portant le cumulatif à 230.

1386 cas au Québec

À l’échelle de la province, ce sont 1386 nouveaux cas qui se sont ajoutés dans les 24 dernières heures. 55 décès s’ajoutent aussi au bilan.

1500 personnes sont actuellement hospitalisées dans la province, une augmentation de 9 par rapport à lundi. De ce nombre, 212 se trouvent aux soins intensifs.

Le milieu de l’itinérance demande des vaccins

Du côté de la vaccination, les organismes en itinérance de la région de Québec demandent au gouvernement de revoir la priorisation pour faciliter l’accès à leur clientèle et leurs employés, «largement à risque».

Après le décès d’un sans-abri à Montréal à quelques pas d’un refuge fermé ce weekend, les intervenants croient que l’on doit réagir pendant qu’il est encore temps dans la région de Québec.

«On veut éviter ce qui se passe à Montréal. On l’a vu que quand ça se propage dans les ressources, ça va très vite», prévient Jimena Michea, coordonnatrice du Regroupement pour l'Aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ). «Les organismes en itinérance sont un écosystème, il y a beaucoup de circulation, d’échange qui se fait entre les services. Une personne positive peut circuler et propager le virus facilement».

Rappelant le caractère essentiel des services qu’ils offrent, les organismes souhaitent que Québec revoie sa position et les incluent dans les catégories prioritaires en vue de la vaccination.

«On faisait partie des catégories prioritaires dans les recommandations du fédéral, mais ça a sauté dans la mise en place du provincial. [...] On pense que c’est raisonnable comme demande», estime Diane Morin, directrice de l’Archipel d’entraide.

Selon les estimations du RAIIQ et des organismes, la demande faite mardi pourrait représenter environ 1000 vaccins pour englober les usagers les plus à risque et les employés.

«Quelques centaines de vaccins feraient déjà une grande différence», insiste Mme Morin.